La mañana de este sábado 23 de septiembre amaneció con mucha información para el cuadro de Alianza Lima. Próximo a jugar su duelo ante Carlos Mannucci por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1, se conoció que Hernán Barcos quiere seguir en el plantel y Christian Cueva está apartado.

Si bien todo va tomando forma para el cotejo ante Carlos Mannucci por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1, siempre hay más noticias en Alianza Lima. Tocando ahora el contorno de lo deportivo y dirigencial, tal parece que Mauricio Larriera indició mucho en que se tomen algunas decisiones.

Hernán Barcos quiere seguir en Alianza Lima

Conociéndose que su contrato termina en diciembre del 2023, el deseo de Hernán Barcos es continuar en Alianza Lima. Con 39 años la situación es complicada, pero el delantero se nacionalizaría para poder liberar un cupo de extranjero y así su renovación esté encaminada.

¿Christian Cueva apartado de Alianza Lima?

Sorprendiendo que Christian Cueva no esté en el once que empleará Mauricio Larriera ante Carlos Mannucci, tal parece que si bien la dirigencia quiere al peruano, el técnico no lo ve en su mejor condición física. Considerándolo poco, todo hace indicar que para el estratega uruguayo ‘Aladino’ es solo un deseo más que una necesidad.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Carlos Mannucci por el Torneo Clausura de la Liga 1?

El siguiente partido de Alianza Lima es en Trujillo, el día domingo 24 de septiembre por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 y enfrentará a Carlos Mannucci en el estadio Mansiche.

¿Dónde ver el partido entre Alianza Lima y Carlos Mannucci por el Torneo Clausura de la Liga 1?

Alianza Lima se enfrentará a Carlos Mannucci por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y el encuentro será transmitido en vivo por la señal de Liga 1 MAX.

Así marcha Alianza Lima en la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima ha disputado 13 partidos y se ubica en la posición 3 con 7 partidos ganados, 5 empatados y 1 perdido, con 13 goles a favor y 4 goles en contra.