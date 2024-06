Poco a poco se van dando los momentos oportunos para decir qué está bien o qué está mal. En este caso le cayó la crítica constructiva, entendemos, a un jugador que tiene a sus espaldas una responsabilidad gigante. Supuestamente, el llamado a reemplazar a Christian Cueva, es Piero Quispe, a su corta carrera, pero no termina siendo del todo así. Lamentablemente, no jugó bien ante Paraguay.

¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre Piero Quispe?

Por ello, los comentarios en su contra empezaron a llegar, y no porque sea un mal jugador. Si no porque se presentó ante un seleccionado nacional con pocas herramientas. Jefferson Farfán, en la reacción al partido entre Perú vs. Paraguay, señaló cosas de su físico: “Hermano, esa es chamba de abajo (divisiones menores). Claro pues. A ese chico hay que ‘armarlo’ y pa-pa, ponerlo (gestos de ganar masa muscular)”.

Mientras avanzaba el duelo entre Perú y Paraguay, las reflexiones de la Foquita fueron más fuertes en todos los sentidos. Porque el ahora futbolista retirado, expuso el gran problema de no tener todo lo necesario para jugar este tipo de cotejos: “A esos los tienes que agarrar de chibolos y para allá (al extranjero), para prepararlo y cuando venga acá (Sudamérica), para este tipo de partidos pueda enfrentar a esos animales (guaraníes)”.

Piero Quispe continuó siendo el objeto principal de comentarios de Jefferson Farfán, secundado por Roberto Guizasola, que solo atinaba a escuchar lo que mencionaba El Demonio. Ahora, La Foquita dijo una verdad bastante grande: “Este es un partido amistoso, imagínate un partido oficial así… no te regalan nada. Mira, y están jugando de local. Imagínate chocar con un Rodrigo De Paul, te matan…”.

Piero Quispe entrenando en la Selección Peruana. (Foto: FPF).

Es más, saliendo un poco de comentario doloso, donde pueden sentirse afectados jugadores como José Rivera o Piero Quispe, señaló Jefferson Farfán, que no deberían ser expuestos de esta manera los jugadores. Aquellos que aún no están del todo preparados para la competencia de alto nivel, como tal: “Ya les he dicho, por qué no me hacen caso, brother… Con eso pierdes confianza como mie…”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Piero Quispe en los Pumas?

Piero Quispe firmó a principio de temporada, con los Pumas de México, hasta el próximo mes de diciembre del 2026. Llegando proveniente de Universitario de Deportes. El volante de Perú de 22 años está viviendo así su primera experiencia internacional. Después de una corta estancia en la competencia local, ahora mismo está viviendo una especie de sueño de niño.

¿Cuánto pagó Pumas de la UNAM a Universitario por Piero Quispe?

Pumas de la UNAM pagó 1 millón 500 mil dólares a Universitario de Deportes por la venta completa de Piero Quispe. El acuerdo se dio en la temporada 2024 y el cuadro de la Liga MX aseguró a la ‘Joya’ por tres temporadas. El volante creativo la rompió toda, hasta salir campeón con el cuadro merengue, para después marcharse a forjar una mejor vida como profesional.

También tuvieron momentos divertidos, donde solo reían y aplaudían. En este aspecto, Cucurucho encendió la pradera mencionando la agresión de Carlos Zambrano a Adam Bareiro. Jefferson Farfán mencionó: “Oe jajaja, en la cara… Si hay VAR lo expulsan, si hay VAR lo expulsan. ¿Qué te dije? No le interesa, por más que le hables. Te lo juro, por más que le hables. Está cag**”.