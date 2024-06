Renato Tapia tiene importantes ofertas de la Premier League y no llegaría al Girona de España

Renato Tapia cuenta con la oportunidad de su vida, dar un salto de calidad tremendo, partiendo de una Liga gigante como la Española, para después partir a otro lado. Donde específicamente solo pueden llegar los tocados por la varita mágica. El volante de la Selección Peruana tendría la gran opción de competir en la Premier League de Inglaterra, siempre y cuando se cumplan ciertos parámetros pendientes.

La periodista de Movistar Deportes, Daniella Fernández, expuso como información lo que pasaría pronto con El Cabecita: “Sobre el futuro de Renato Tapia, el libro de pases en Europa se abre el 1 de julio. Él quiere renovar y quedarse en el Celta, es su prioridad. La oferta del Girona es cierta y real. Es un equipo que va a jugar Champions League la siguiente temporada”.

Para ella, es difícil creer que continúe en España, porque hay varias oportunidades para elegir. Dependerá de Renato Tapia: “Tiene ofertas de dos equipos de la Premier League. Tiene también propuestas de equipos de Brasil, México y de la MLS, pero estos últimos torneos están totalmente descartados, porque lo que él quiere es quedarse en Europa, principalmente en España. Las ofertas de la Premier son interesantes para él”.

Mientras esto sucede, Renato Tapia viene trabajando de forma fuerte en la Selección Peruana, pensando en lo que puede ser el siguiente paso con el equipo de todos. Salir de la crisis de juego, resultados, y otros aspectos más, bajo el mandato del profesor Jorge Fossati, quien espera, con todo honor, darle ese extra al grupo de jugadores que supo llegar al Mundial de Rusia 2018, y un repechaje para Qatar 2022.

Renato Tapia jugando en la Selección Peruana. (Foto: IMAGO).

¿Cómo le fue esta temporada a Renato Tapia?

Lastimosamente, no ha sido un año correcto en la carrera para Renato Tapia, la última temporada nos dice que solo jugó 1.335 minutos, donde no anotó ningún gol, ni tampoco entregó asistencias. Jugó una totalidad de 21 partidos de 38 duelos. El volante de la Selección Peruana por eso termina saliendo, quizás no le entregaron el valor que necesitaba un futbolista de nivel como El Cabecita.

¿Qué dijo Renato Tapia sobre su futuro?

Mientras conversaba hace poco en la Selección Peruana, donde entregó una conferencia de prensa ante los medios de comunicación, Renato Tapia mencionó lo que era su salida confirmada del Celta de Vigo en España: “No estuve en los últimos duelos por decisión del entrenador, no fue por un tema de déficit físico (…) Mi contrato ya terminó y vamos a ver qué pasa en los próximos días”.

¿Cuál es el valor actual de Renato Tapia?

Según menciona Transfermarkt en su web principal, que en este momento, Renato Tapia está siendo cotizado en un valor de 5 millones de euros aproximadamente. Allá por la temporada 2021, supo costar 20 millones de euros, cuando jugó en la Eredivisie cuando era una promesa joven. Si da un salto de calidad en su carrera, puede mejorar su cotización personal en el mercado internacional.