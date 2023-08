“No fue que yo llegué a Alianza Lima lesionado”, empezó declarando el volante colombiano Andrés Andrade en un monólogo que presentó en sus redes sociales. Buscando esclarecer su situación, el mediocampista fue directo, duro y hasta un poco sentimental pues habló de todo.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

Siendo un video que se prolongó más allá de los cinco minutos, el volante Andrés Andrade fue claro al mencionar que él no llegó lesionado a Alianza Lima y que sí se va a someter a una operación de rodilla.

Realizando una cronología paso a paso de sus hechos en Alianza Lima, el volante colombiano dijo que se someterá a una cirugía en su rodilla para acelerar su proceso de recuperación.

También recalcando que él no llegó roto a Alianza Lima, el mediocampista leyó los minutos que jugó durante las temporadas anteriores y también precisó que buscará hacer su recuperación en Colombia.

ANDRÉS ANDRADE DISPARÓ CONTRA ALIANZA LIMA

“Me lesioné solo en un entrenamiento. La resonancia magnética arrojó que me rompo el ligamento cruzado anterior y el menisco”, precisó Andrés Andrade en su video en redes sociales.

“No se hizo ningún comunicado porque los especialistas me dijeron que haciendo fuerza podría volver a jugar” siguió el volante en su cuenta de Instagram.

“Nunca me he lesionado de la rodilla izquierda. Nunca he tenido una lesión de cruzado. No es que yo llegué a Alianza lesionado”, cerró en la parte más informativa.

Ahora Andrés Andrade tendrá que operarse en Colombia y llevará su recuperación en Medellín, su ciudad natal. No sabiendo todavía en qué club lo hará, lo cierto es que no se moverá de su país.

¿Cuándo juega Alianza Lima su siguiente partido?

El siguiente partido de Alianza Lima es en Lima el día sábado 5 de agosto por la fecha 7 del Torneo Clausura y enfrentará a UTC de Cajamarca en el estadio Alejandro Villanueva.

Así marcha Alianza Lima en la tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2023

Alianza Lima ha disputado 6 partidos y se ubica en la posición 8 con 2 partidos ganados, 3 empatados y 1 perdido, con 4 goles a favor y 2 gol en contra.