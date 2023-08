La vida dentro del fútbol tiene muchas aristas para poder conversar, explicar y detallar con respecto a las novedades que van apareciendo. Alianza Lima tiene todo finiquitado para presentar a su nuevo director técnico, quien sorprende mucho.

Sea por su presente, con pocas luces de éxito, y un verbo bastante florido. Explicando siempre que puede, cómo jugarían sus equipos, la manera de afrontar los partidos y demás. Robert Moreno, además, de ser un director técnico con poca experiencia, tiene un peso negativo en su vida profesional.

Fue acusado por Luis Enrique, su ex amigo y colega de profesión, como un traidor. El grandioso DT y ex jugador español, había dejado el cargo de la Selección Española por el sensible fallecimiento de su hija, ahí Robert Moreno se hizo cargo del primer plantel de su país. Siendo eso tomado por el actual entrenador de PSG, como un golpe bajísimo.

Luis Enrique, allá por 2019, contó su historia con Robert Moreno, donde lo calificó como una persona con una ambición enorme: “El único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo. No Rubiales, ni Molina, ni la Federación. El desencuentro con Moreno viene el 12 de septiembre”.

“Ese fue el único día que tuve contacto con él. Me llamó, tuvimos una reunión en mi casa y percibí que quería hacer la Eurocopa y que después, si yo quiero, volvería a ser mi segundo. Lo veía venir por los acontecimientos de las últimas semanas”. La traición señalada por Luis Enrique, seleccionador de España a su regreso, fue enorme.

Cerrando su explicación al respecto, sobre el nuevo entrenador de Alianza Lima, Robert Moreno: “Voy a ponerme en el otro punto de vista: entiendo que le haga ilusión, que es la oportunidad de su vida, ha trabajado mucho y es ambicioso, que es una cualidad a valorar, pero para mí es desleal, yo no lo haría y no quiero a nadie con esas características en mi staff. La ambición desmedida no es una virtud, sino un gran defecto”.

¿QUIÉN ES ROBERT MORENO?

Es un director técnico catalán de ascendencia sevillana, cuenta con 45 años de edad, nació en 1977. Robert Moreno fue asistente de Luis Enrique en el As Roma (2011-2012), Celta de Vigo (2013-2014) y Barcelona (2014-2017). Y encargado principal en Selección de España (2019), Mónaco (2019-2020) y Granada (2021-2022). Sus números son bastante pobres: 51 partidos con 18 triunfos, 15 empates y 18 derrotas.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Cuándo y dónde adquirir las entradas para los partidos de Alianza Lima?

Mediante comunicado oficial, Alianza Lima dio a conocer que los hinchas podrán adquirir sus entradas virtualmente vía Joinnus (si es que hay otro punto de venta, será en el Estadio de Matute – Alejandro Villanueva).