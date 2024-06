Raúl Ruidíaz en mente quiere estar en Universitario, pero en cuerpo todavía pertenece al Seattle Sounders. Atado por un contrato que lo une hasta diciembre del 2024, el peruano siempre dijo que su objetivo era estar en el ‘Centenario Crema’ y tal parece que todo se está encaminando.

Llegando día a día múltiples reportes sobre la situación de Raúl Ruidíaz en el Seattle Sounders, lo cierto es que el técnico Brian Schmetzer lo tuvo en la banca ante Minnesota, Dynamo y FC Dallas: “Mientras yo sea técnico en Seattle Sounders, Raúl Ruidiaz no jugará en mi equipo”.

Estando en este limbo entre hacer lo que indica su contrato, pero sin el respaldo del técnico, Raúl Ruidíaz puede ver una brecha para volver a Universitario. Ante esto, el técnico Fabián Bustos habló sobre la opción: “Si es que hay algo, la dirigencia lo dirá”.

Tocando también el tema del posible retorno de Raúl Ruidíaz, Jean Ferrari, administrador de Universitario, declaró en Zapping TV: “No hay ningún acercamiento ni comunicación. Habría una posibilidad, pero al menos de parte administrativa estamos esperando”.

Ruidíaz jugando para Seattle Sounders. (Foto: IMAGO)

En un reporte desde Estados Unidos, el periodista Alonso El Inca contó detalles sobre la relación de Raúl Ruidíaz con el técnico del Seattle Sounders: “A pesar de que el DT Schmetzer dijo en conferencia de prensa que la decisión de Raúl Ruidiaz de no jugar es propia, fuentes me dicen que el castigo es porque Raúl no celebró el triunfo y se fue directamente al camerino”.

Ahora será solo cuestión de tiempo para ver qué pasa con Raúl Ruidíaz, Seattle Sounders y Universitario. Teniendo como principal marco el actual contrato que tiene hasta diciembre del 2024, la opción de un préstamo empieza a tomar forma o, en una muestra de amor enorme por los cremas, el delantero podría comprar su pase e ir libre a Ate.

¿Cuánto gana Raúl Ruidíaz?

Raúl Ruidíaz gana 3 millones de dólares en el Seattle Sounders. Llevándose al mes 250 mil dólares en promedio, el delantero tiene contrato hasta diciembre del 2024.

¿Cuánto es el valor de Raúl Ruidíaz?

Raúl Ruidíaz vale 2,50 millones de euros, según Transfermarkt. Fichado hasta diciembre del 2024 por Seattle Sounders, el delantero de Perú es jugador franquicia de la MLS y estrella del plantel.