Tal parece que no habrá un final feliz entre Universitario y Raúl Ruidíaz. Al menos no en el año de su centenario, pues el atacante ya recibió una propuesta formal del plantel crema, pero todavía no se decide o no logra desligarse de su actual plantel: Seattle Sounders.

Para entrar en contexto y entender todo el panorama, Raúl Ruidíaz tiene contrato con Seattle Sounders hasta finales del 2024. Entonces, para que pueda fichar por Universitario debe llegar cedido o libre. Siendo complicado lo primero, el atacante debería buscar salir de su actual club y optar por el cuadro crema, pero tal parece no lo hará.

La información oficial llegó a través de Antonio García Pye, gerente deportivo de Universitario, en RPP Deportes: “Tienen que preguntárselo a él, la propuesta ya la tiene. Hay un tema contractual con su club y hay que respetar instancias. La casa de Raúl es la U”.

Dando más argumentos al enunciado de Antonio García Pye, Nick Negrini, periodista especializado en peruanos en la MLS, comentó: “Ruidíaz maneja ofertas de la MLS para el próximo año, Sounders (jugará mundial de clubes el otro año) hará una oferta y dependiendo de las pretenciones de la ‘Pulga’ se decidirá. Él busca continuar un par de años más en Estados Unidos para obtener la ciudadanía. Universitario es el equipo de sus amores y volverá, pero por ahora se mantendrá en la MLS. Se dijo aquí desde comienzo de año”.

Entrando entonces situaciones que van mucho más allá de lo deportivo, tal parece que Raúl Ruidíaz todavía no piensa regresar a Universitario. Teniendo actualmente 34 años, ¿será rentable ficharlo cuándo tenga más edad? Una pregunta que solo el tiempo podrá responder.

¿Cuánto gana Raúl Ruidíaz en Estados Unidos?

Raúl Ruidíaz gana 3 millones de dólares en el Seattle Sounders. Llevándose al mes 250 mil dólares en promedio, el delantero tiene contrato hasta diciembre del 2024.

¿Cuánto es el valor de Raúl Ruidíaz?

Raúl Ruidíaz vale 2,50 millones de euros, según Transfermarkt. Fichado hasta diciembre del 2024 por Seattle Sounders, el delantero de Perú es jugador franquicia de la MLS y estrella del plantel.