Mientras Paolo Guerrero intenta destrabar su situación para salir de la U. César Vallejo, también tiene que empezar a pensar en cuál será su siguiente club para el 2024. Bolavip consultó a la Inteligencia Artificial dónde debería seguir su carrera y recomendó un club de LigaPro.

El programa Gemini (antes llamado Bard) de Google recomendó a Paolo Guerrero fichar por Emelec, Alianza Lima, y Sporting Cristal. El primero de Ecuador y los otros dos de la Liga 1.

Sobre Emelec, la IA destaca que el club azul siempre pelea en la parte alta de su liga y clasifica a torneos internacionales. La LigaPro no sería torneo nuevo para Guerrero tras jugar con Liga de Quito en el segundo semestre del 2023.

Acerca de Alianza Lima, el software señala que es uno de los históricos del fútbol de Perú además compiten constantemente el título. El blanquiazul tiene también la ventaja de ser el equipo del cuál Guerrero es hincha.

Sporting Cristal no es tan grande como Alianza o Universitario pero Paolo Guerrero también encajaría en los celestes según la IA. Cristal busca un delantero y también se interesaron en un ex seleccionado de Ecuador.

¿Por qué Paolo Guerrero quiere rescindir contrato con su club?

Pocos días después del anuncio, Paolo Guerrero denunció que su entorno familiar había recibido ofertas amenazantes, esto preocupó al jugador quien busca rescindir contrato con la Universidad César Vallejo.

Las estadísticas de Paolo Guerrero en este 2023

Paolo Guerrero cumple 40 partidos jugados en esta temporada, ha marcado 11 goles y ha dado 2 asistencias. En Racing marcó tres tantos en 22 partidos disputados.