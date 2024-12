¿Regresa a Universitario? Miguel Trauco pasa nefasto momento en Brasil y volvería a Perú

Miguel Trauco no atraviesa un buen momento futbolístico. Luego de no ser considerado como titular en la Selección Peruana. y de no encontrar regularidad en el Criciúma de Brasil, ahora el lateral izquierdo recibió una terrible noticia que pone en riesgo su futuro deportivo fuera de tierras peruanas.

Y es que si de algo se podía jactar Miguel Trauco era de que justamente era uno de los pocos jugadores peruanos que venía con cierta continuidad en el extranjero. Jugando para el Criciúma de Brasil, ahora la tragedia golpeó su puerta y no tendría más que volver a Perú para posiblemente jugar por Universitario.

¿Miguel Trauco regresa a Universitario?

Para entender todo lo que le ha pasado a Miguel Trauco en las últimas semanas, lo primero que hay que conocer es que tuvo una lesión que lo alejó de los campos de fútbol. Recién regresando de su recuperación, lamentablemente se confirmó que su equipo, el Criciúma, perdió la categoría en el Brasileirao.

Trauco podría volver a Perú. (Foto: X Ricardo Figueroa)

Con esta nefasta noticia, el jugador ahora tendrá que decidir si sigue en Brasil o cambia de club. Aunque lo más probable es que Criciúma descarte a varios jugadores, empezando por los extranjeros. Así pues, el futuro de Miguel Trauco estaría complejo y, al igual que le pasó con Saint Étienne cuando descendió en Francia, se iría del país.

Ahora, por lo pronto, Miguel Trauco tiene contrato con Criciúma hasta el 31 de diciembre del 2024, pero desde ya puede empezar a pensar en su futuro deportivo. Surgiendo siempre la opción de volver a Universitario, otra alternativa sería regresar a la MLS o, en un caso extremo, quizá negociar con Alianza Lima, que urge de un lateral izquierdo.

¿Cuánto gana Miguel Trauco?

Miguel Trauco gana 20 mil dólares mensuales, según Salary Sport. Fichado por el Criciúma de Brasil de febrero a diciembre del 2024, si el lateral izquierdo completa todo su víncula se llevará 220 mil dólares.

¿Cuánto es el valor de Miguel Trauco?

Según Transfermarkt, Miguel Trauco cuesta 1.3 millones de euros. Estando ahora mismo en el Criciúma de Brasil, el lateral izquierdo tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2024.

