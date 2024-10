Después de muchísimo tiempo se conoció la verdad absoluta sobre la famosa renuncia que tuvo Renato Tapia con la Selección Peruana. El volante nacional abrió su corazón para poder lo que vivió en los días que se jugaba la Copa América 2024. Dejando declaraciones que seguramente no caerán bien en el hincha que quiere lo mejor para el equipo de todos. Porque una vez más, un tufillo de soberbia se estaría percibiendo en lo último que explica el canterano de Esther Grande de Bentín.

¿Por qué Renato Tapia no jugó la Copa América 2024?

En una charla con el programa, En Carne Propia, dentro del canal de YouTube del periodista deportivo peruano Horacio Zimmermann. Renato Tapia contó todo lo que pasó en la previa de la última Copa América 2024, donde no fue por decisión propia, y muchos señalaron que renunció por capricho a la Selección Peruana. Sobre esa situación, dejó el siguiente concepto: “Fue una decisión dura, pero siempre estuve conversando con mis compañeros, viendo los partidos a las 2 de la mañana. Me dolió mucho”.

¿Renato Tapia menospreció a la Selección Peruana?

Acá es donde el ex Celta de Vigo creemos que se fue de largo con su afirmación: “Esto no fue un capricho mío o que yo quería más dinero, era un tema muy profesional que no iba a poner en juego mi carrera por una palabra que, yo sentía, no tenía mucho valor porque ya había tenido conversaciones donde no se había llegado a nada, donde me habían prometido cosas y no se habían hecho. Pasaron días, no se contestó y un día antes del viaje no hubo ningún acercamiento y me vi obligado a tomar esa decisión”.

Continuando con la explicación correspondiente. Renato Tapia mencionó que fue un momento de bastante tensión en su vida, ver a la distancia como competían sus compañeros por la Selección Peruana. El Cabecita lo sintió como algo muy personal: “Fue muy complicado, no solo porque quería jugar e iba a ser una Copa muy importante para mí en lo personal, sino también por lo grupal y por lo que iba a repercutir mi caso en el país. Lo tomo como un aprendizaje, algo que sucedió y ya está”.

Renato Tapia jugando en el Leganés. (Foto: IMAGO).

¿Quién fue el responsable de su ausencia en la Copa América 2024?

Finalmente, detalló por qué renunció a la Selección Peruana. Demostrando que pasó por la responsabilidad de los directivos en la Federación, quienes no le dieron facilidades para poder forzar una posible lesión, con un seguro médico a su nivel profesional: “Como le dije, entendía todos sus puntos, los aceptaba, pero no los compartía. Fuera de que haya tomado esta decisión más personal, creo que se manoseó muchísimo el tema y se puso hacia la gente de una manera distinta a lo que fue”.