Renato Tapia toma la decisión más fuerte de su carrera, la cual seguramente traerá cola en el ambiente de la hinchada. Durante mucho tiempo, El Capitán del Futuro confirmó que la Selección Peruana estaba por delante, pero ahora impone su integridad física por encima de todo. Lo cual termina siendo llamativo, y la gente podrá sacar sus conclusiones sobre la determinación final que toma el volante de marca.

Comunicado de Renato Tapia sobre la Selección Peruana:

En un comunicado, el ex centrocampista del Celta de Vigo explicó lo que hará con su vida de ahora en adelante. No estará con la Selección Peruana en la Copa América 2024, pero en su mención, lo deja a la libre interpretación. Se cuida bastante en cada palabra que coloca, atentos a lo que expone: “Con mucho pesar, les informo que no podrá acompañar a la selección al viaje a Estados Unidos para disputar los próximos partidos.

De la siguiente forma, El Cabecita se la jugó en este comunicado bastante fuerte: “Como es de público conocimiento, el contrato con mi club vence el 30 de junio, y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo ese contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro profesional y personal”.

¿Por qué Renato Tapia no irá a la Selección Peruana?

La responsabilidad pasa por la Federación Peruana de Fútbol, según comenta Renato Tapia en este comunicado que sorprende al mercado local: “Esta situación la conversé con el presidente de la FPF (Agustín Lozano) días antes del último partido amistoso frente a Paraguay, con el objetivo que la FPF pueda protegerme ante los riesgos que existen en caso me ocurra una grave lesión”.

Renato Tapia comunica que no irá a la Copa América 2024. (Foto: Instagram).

De la misma manera, en ese mensaje, El Cabecita dice que no estará en la Copa América 2024: “Tuve la esperanza que en los siguientes días se solucionase el tema, y el compromiso de la FPF era solucionar este tema antes de viajar a Estados Unidos. Sin embargo, sabiendo que hoy era el día límite para una solución formal y oficial, no recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir”.

La Copa América 2024 es un motivo de orgullo, de responsabilidad y demás aspectos que son de emoción para un jugador consolidado como Renato Tapia. Pero no estará, por una decisión personal, y así muestra su sentir de manera sentida: “Representar al Perú y defender sus colores, siembre ha sido un motor en mi vida. Es por lo que siempre he trabajado, es un honor y a la vez una gran responsabilidad representar a mi país”.

¿Renato Tapia irá como hincha a Estados Unidos?

Finalmente, cierra Renato Tapia, lo que significa su disculpa al mundo deportivo, ya que la Selección Peruana no podrá disfrutar de su talento. El volante cierra así su carta en forma de comunicado, donde notifica lo que será ver la Copa América 2024 como hincha: “A toda la delegación les deseo lo mejor, de todo corazón, no tengo dudas que darán todo por nuestra camiseta en los siguientes encuentros, yo estaré alentándolos desde donde me toque estar”.