La Selección Peruana se ilusionó fuerte después de varias semanas, cuando se trataba de relacionar a Ricardo Gareca con el equipo de todos. El Tigre supuestamente estaba en problemas con La Roja, por unos temas económicos, y saldría del cuadro sureño de cara a lo que era el debut por la Copa América 2024. Pero todo hace indicar que la situación no pasaría a mayores, acá te contamos todo lo que pasó.

¿Ricardo Gareca quiere volver a la Selección Peruana?

Mediante conferencia de prensa, Ricardo Gareca habló como seleccionador chileno: “No estoy enterado, no sé lo que es, ¿Y dónde salió eso? Lo que se publica, bueno, eso es algo que yo no me meto y nunca entro en una polémica con el periodismo, no me interesa eso. No entro en polémicas con colegas, no entro en polémicas con jugadores, jamás me permitiría un tipo de esas cosas, porque represento, ni más ni menos, a una federación”.

El Tigre dijo su verdad, y reforzó, por ahora, lo que significa ser el seleccionador del combinado patrio sureño: “Lo más importante de todo es que tengo un contrato con Chile, independientemente de los inconvenientes que pueda tener la federación que no los tiene, al menos, hasta el momento no me las ha manifestado y todo lo que hemos requerido nos ha cumplido en todo aspecto”.

Ricardo Gareca también destacó que la idea reciente con su vida es más importante que todo, nos dice que es un hombre de fútbol con muchísimos conceptos y por encima de todo, códigos de persona de mucho nombre: “Independientemente que las pueda llegar a tener en un futuro, tengo un contrato y lo voy a respetar hasta las últimas consecuencias, tanto deportiva como financieramente”.

Ricardo Gareca dirigiendo a la Selección Chilena. (Foto: IMAGO).

De la misma manera, cerró cualquier tipo de especulación que le dio la prensa peruana con su nombre, y lo que podría ser un posible regreso a La Blanquirroja. Ricardo Gareca se debe hoy al contrato firmado con la estrella solitaria: “El compromiso es absoluto con Chile, al menos de nuestra parte desde el comando técnico, es totalmente absoluto. Lo que se genere lo desconozco, por completo”.

¿Cuál fue la supuesta polémica de Chile con Ricardo Gareca?

En el programa La Hora De King Kong, vía YouTube, se anunció por todo lo alto, lo siguiente que remeció el Perú entero: “Hay problemas económicos importantes… no importantes, catastróficos. La cosa está tan complicada que es difícil incluso pagarle a Ricardo Gareca. Sale 2,8 millones de dólares al año y está complicado. Pablo Milad está más solo que Allende en la Moneda. Los clubes no lo apoyan”.

¿Chile tiene problemas de dinero con Ricardo Gareca?

El periodista expuso lo que supuestamente pasa hoy: “Una señora que tiene una empresa de corte y confección le pasaron los buzos de la selección chilena para que los transformara en shorts. Es grave el asunto o las relaciones con Adidas no está bien, qué les cuesta pedirles 40 shorts, 50 o 100. Capaz de que no sean del primer equipo, tal vez es de la Sub 20 o de la femenina; pero demuestra que estamos funcionando a la antigua”.