Es el momento donde todo se sabe, la verdad aparece desde un lado y seguramente mucha gente sacará sus conclusiones. Ricardo Gareca no se fue de Perú porque quiso, lastimosamente lo hicieron irse como dice en Argentina. Lo cuenta Juvenal Olmos en una entrevista extensa para el Diario Depor, donde expone todo lo que pasa actualmente con la Selección Chilena.

Para el ex seleccionador chileno y futbolista histórico sureño, la salida de Perú de Ricardo Gareca tiene nombre y apellido: “De manera natural deben haber muchos hinchas sentidos, pero el contrato no se le renovó a Ricardo Gareca. Ese tema es directamente de la directiva de la Federación Peruana de Fútbol, ellos son los responsables de no tener al técnico, ya sea porque pidió mucha plata, no lo quisieron, o porque pensaron que el ciclo ya había terminado, como quieran, pero ellos son los responsables”.

Nunca pensaron ver al Tigre con La Roja. Pero desde la Federación Peruana dejaron al diamante bruto libre en plaza: “Nosotros acá en Chile pensábamos que Ricardo iba a continuar en Perú como en su momento lo hizo Tabárez en Uruguay, pero no hubo arreglo. Gareca se refiere al Perú como una etapa maravillosa en su vida. Además, pudo lograr lo que todo técnico quiere, que es traspasar la suerte del colectivismo. Ricardo es un técnico al que le gusta la disciplina deportiva, así que ahora con Chile veremos, si clasificamos”.

Desean hacer una gran labor con El Tigre, los chilenos están supermotivados: “Nosotros tenemos la expectativa muy alta con Ricardo Gareca, principalmente por todo el trabajo que hizo con Perú. Creemos que su paso por Perú fue importante. Curiosamente, es un momento parecido a lo que está ocurriendo en Chile. Hoy tenemos el recambio de aquella generación dorada, hay chicos que se han ido y otros que están con los últimos pincelazos. Esa unión entre ese grupo y el entrante es lo que todavía no se ha hecho de buena forma desde el Mundial de Rusia en adelante”.

Destaca el ex seleccionador chileno, lo que hizo El Flaco con La Blanquirroja por el equipo de todos los peruanos, éxito tras éxito: “Ricardo (Gareca) hizo un trabajo más que importante cuando tuvo que tomar decisiones al dejar afuera a jugadores emblemáticos. Fue ordenando el proceso anterior. Con menos futbolistas en grandes clubes, ustedes hicieron mucho más que nosotros. A eso apunta ahora Ricardo con Chile”.

Y como cierre de nota con Wilmer Robles, también le dio la suerte a sus compatriotas para esta etapa con El Tigre: “Nosotros le deseamos mucha suerte a Ricardo (Gareca), sabemos lo que viene, la presión de poder encantar a un país. Antes de la llegada de Gareca, Chile estaba deprimido. El último partido se jugó con 20 mil personas, que ni siquiera se sentía el estadio. Será un nuevo aliciente al público”.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre su primera convocatoria?

El Tigre mencionó en una entrevista para Mega, que estará dando muy pronto a sus primeros llamados en la Selección Chilena. Como lo hacía en Perú, un viernes en conferencia de prensa para los medios de comunicación principales: “La lista la voy a dar yo. Ya lo hablaremos en la conferencia de prensa. Estoy preparando la lista, estoy en eso trabajando”.

¿Cuándo jugará el Chile de Ricardo Gareca contra Perú?

Por Copa América, está programado el partido entre ambos conjuntos nacionales. Será el próximo 21 de junio a las (7:00 PM – HORA PERUANA), en el &T Stadium es un recinto deportivo ubicado en Arlington, Texas, Estados Unidos. Será el debut oficial del equipo mapocho, frente al ex cuadro donde tanto tiempo dirigió El Tigre.