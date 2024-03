Jorge Fossati sabe lo que es Carlos Zambrano para el fútbol peruano, es un deportista de élite siempre y cuando se lo crea. Depende solamente de él, para mejorar todo lo malo que vivió la temporada pasada con Alianza Lima. Lo quiere en Perú, por eso por segunda vez le deja pasar un pendiente a cumplir. Una decepción, una falta de palabra dentro del ambiente profesional.

Coki Gonzáles contó cómo El León le hizo perder tiempo y conexiones al actual seleccionador de Perú. Relato imperdible del periodista: “Jorge Fossati fue prácticamente quien hizo el nexo para que Carlos Zambrano llegue al Liverpool de Uruguay. Al campeón del fútbol uruguayo. Ya estaba todo acordado, desde el tema económico, de club a club. Y Carlos Zambrano iba a jugar en el Liverpool de Uruguay”.

Carlos Zambrano se bajó del coche del fútbol uruguayo sin dar mayores razones. Siendo esto un objeto de crítica interna en la VIDENA, pero pasó a segundo plano por el bien común: “Y el dijo no, y eso a Fossati le molestó, le molestó mucho, ya habló con él, ya hablaron y la manera de perdonarlo, de decirle ya mira esta te la paso, pero rómpela. Te necesito en la Selección”.

Es más, fuera de reprimirlo o castigarlo por tamaña desobediencia o falta de compromiso. Le dio una motivación que termina siendo clave para quien muchas veces hace de pieza fundamental, como lo es el zaguero: “Fossati prácticamente le ha dicho a Zambrano, que la columna vertebral es Pedro Gallese, Carlos Zambrano, Renato Tapia, Gianluca Lapadula o Paolo Guerrero. Es la columna que él quiere”.

Demostrando un respeto por su talento, jerarquía, y obviamente don de mando dentro del camerino de La Blanquirroja. Jorge Fossati ya está dando sus primeras pinceladas de lo que se trata, la resurrección a su manera, del equipo de todos. Comprometiendo a un jugador fundamental en su esquema: “Y lo quiere utilizar a Carlos Zambrano en esa posición, justamente de líbero. En el medio de la saga de la Selección Peruana de Fútbol”.

¿Cuándo decepcionó antes Carlos Zambrano a Jorge Fossati?

Sumado a esto que contamos en un principio, la primera vez sucedió cuando el León estaba sin entrenar. Alianza Lima lo había apartado de sus planes y dijo esto el entrenador de Perú: “Zambrano no está jugando. ¿Hace cuánto tiempo que Zambrano no entrena con un grupo? Hoy en día, Zambrano no puede estar en mi consideración, así de simple”.

¿Qué hizo enojar de Carlos Zambrano a Jorge Fossati la primera vez?

El seleccionador nacional se comunicó tiempo atrás con el futbolista de Alianza Lima y este le prometió compromiso de cara al futuro, pero todo por aquel entonces cayó en saco roto: “De ahí en más no tuve más noticias de Zambrano, y yo tampoco voy detrás de alguien para entrenarlo. Acá cada uno hace lo que le parece y es dueño de decidir sobre su futuro”.