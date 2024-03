Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa para mencionar qué jugadores de Chile disputarán los amistosos de marzo. Ahí, reunido con los colegas de varios países, una periodista le preguntó sobre cómo tomó que en Perú lo tilden de “traidor”. Grabado y publicado, la respuesta del ‘Tigre’ sorprendió a todos.

Y es que Ricardo Gareca estuvo siete años al mando de Perú. Logrando clasificar al Mundial Rusia 2018, el segundo puesto en la Copa América Brasil 2019 y colocar a la ‘Blanquirroja’ en el puesto 10° del ranking FIFA, los peruanos lo destacaron como héroe.

Quizá por ese motivo dolió mucho verlo firmar por Chile. Sabiendo que Perú y Chile guardan una rivalidad histórica que data desde la Guerra del Pacífico, el país que antes amó a Ricardo Gareca, ahora lo tildó de traidor. No haciéndose esperar su respuesta, el ‘Tigre’ salió al frente y habló del tema.

Consultado por la periodista Carla Chévez del diario Trome, Ricardo Gareca habló claro sobre lo que piensa de que le digan “traidor”: “No traicioné a nadie. Fui leal mientras me contrató Perú y di la palabra que iba a tomarme un mes para renovar el contrato con Edwin Oviedo. Mientras trabajé mostré lealtad, compromiso, pero no hice ningún juramento con nadie como para que me tilden de traidor. En cuanto a eso, tengo totalmente la conciencia tranquila”.

Ahora el destino ha querido que Ricardo Gareca debute de manera profesional con Chile enfrentando a Perú. Chocando por la Copa América Estados Unidos 2024, el duelo será dará por la fecha 1 del grupo A. Seguramente habiendo gran cantidad de público, el partido también marcará el debut oficial de Jorge Fossati al mando de Perú.

¿Cuándo juega Perú vs Chile por la Copa América?

Perú y Chile juegan este viernes 21 de junio del 2024. Chocando por la fecha 1 del grupo A de la Copa América, el duelo se dará desde las 7:00 PM en el AT&T de Arlington, Texs.

¿Qué canal pasará Perú vs Chile por la Copa América?

Perú vs Chile por la Copa América será transmitido por Movistar Deportes. Chocando este viernes 21 de junio desde las 7:00 PM, el duelo será válido por la fecha 1 del grupo A del certamen continental.