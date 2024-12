Ricardo Gareca tuvo un histórico paso por la Selección Peruana llevando al equipo nacional a un mundial 36 años después. Esto también fue producto de como el ‘Tigre’ supo llegar a sus dirigidos, mediante diferentes discursos motivacionales.

Ahora uno de los dirigidos por Ricardo Gareca con la Selección de Perú, Yoshimar Yotún reveló la motivación y comparación que el ‘Tigre’ le hacía con un crack mundial. “Gareca me comparaba con Toni Kroos. Ojo no me estoy comparando con él, pero en lo estadístico sí (había similitud)“, reveló el crack en Youtube con Horacio Zimmermann.

Yotún fue parte del equipo peruano que logró llegar al mundial de Rusia 2018 y también se quedó a puertas de Qatar 2022, siendo esta competencia la última en la que también estuvo Ricardo Gareca. El ‘Tigre’ no renovó su contrato y actualmente dirige a Chile.

Gareca también pudo adornar su carrera con el gran paso que tuvo en la Selección de Perú, puesto que, el entrenador también fue finalista de América en 2019, donde perdió la final de la Copa ante la Selección de Brasil.

Yotún estuvo en el mundial de Rusia 2018. (Foto: GettyImages)

Actualmente Yoshimar Yotún pasa por un momento delicado en su carrera, el volante peruano se lesionó de gravedad en esta temporada y el jugador aún no tiene fecha de regreso. Según lo revelado por Sporting Cristal, el jugador estaría de regreso para marzo.

Las estadísticas de Yotún con la Selección de Perú

A lo largo de su carrera con la Selección de Perú, Yotún jugó un total de 128 partidos, entre todas las competencias, incluyendo el mundial de Rusia 2018. Marcó un total de 8 goles y dio 12 asistencias. Si se recupera bien no se ve improbable un posible regreso.

