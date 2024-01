La carrera deportiva de Ricardo Gareca no ha vuelto a ser la misma desde que dejó la Selección Peruana. Dirigiéndola con bastante éxito pues clasificó al Mundial, quedó subcampeón de la Copa América y logró que Perú esté en el puesto 10 del ranking FIFA, luego tomó Vélez Sarsfield, pero lo dejó a los meses.

Ahora, teniendo la gran oportunidad de ser el técnico que podría dirigir a Chile, archirrival de Perú, tal parece que el estratega Ricardo Gareca no terminará siendo el escogido. A voz de Rodrigo Robles, el ‘Tigre’ es solo una opción más entre tantas otras propuestas.

“Descarto absolutamente eso de que Ricardo Gareca tiene ventaja. Tampoco quisiera personalizar en él, por respeto a los demás entrenadores con los que nos hemos reunido”, comentó Rodrigo Robles, gerente de selecciones de la Federación Chilena de Fútbol.

Y es que en su momento se habló sobre la cercanía que tenía Ricardo Gareca con Chile y que podría ser su nuevo técnico. Es más, haciendo cálculos, su primer cotejo oficial sería ante Perú en la Copa América de Estados Unidos 2026, pero tal parece que esto no sucederá y, sabiendo que el ‘Tigre’ quiere solo selecciones, se podría quedar sin dirigir durante todo este año 2024.

Recordemos que Ricardo Gareca ya dirigió a un club luego de dejar Perú y la experiencia no fue buena. Tomando Vélez Sarsfield, el ‘Tigre’ no encontró resultados con el plantel y lo dejó. Luego, salió la oportunidad de Costa Rica, pero no aceptó. Ahora es una opción más para Chile, pero tal parece que al final no llegará.

¿Por qué Chile busca entrenador?

Chile está en la búsqueda de entrenador luego que Eduardo Berizzo dejara el cargo. No teniendo buenos resultados en las Eliminatorias, el técnico renunció y ahora Nicolás Córdova está como interino.

¿Qué lazo tienen Ricardo Gareca y Perú?

Ricardo Gareca dirigió a Perú a lo largo de siete años y se metió en la cultura popular del país. Siendo un símbolo de éxito, clasificó al Mundial, quedó subcampeón de la Copa América e incluso llevó a la ‘Bicolor’ al puesto 10 del ranking FIFA.