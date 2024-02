Christian Cueva es el nuevo protagonista de un escándalo deportivo. Inmiscuyendo al Santos de Brasil, una deuda millonaria y al Krasnodar de Rusia, la FIFA zanjó el tema con un duro castigo: Santos no podrá fichar a ningún jugador esta temporada 2024.

Y es que la sanción que recibió Santos de Brasil sucede por el fichaje de Christian Cueva. Llegando desde Krasnodar de Rusia en el 2019, el cuadro ‘Peixe’ descartó al crack de Perú a los meses y luego lo despidió. No concretándose así el pago al club de Europa, la situación es más que compleja.

“Gracias a Christian Cueva, Santos no podrá fichar a jugadores este 2024 ya que mantiene una deuda de casi 4 millones de dólares al Krasnodar por el traspaso que hizo en el 2019”, comentó el periodista Gian Franco Zelaya en sus redes sociales. Con esto queda claro que el crack de Perú ha puesto en jaque al Santos de Brasil.

Con esto, la FIFA fue clara y dejó un precedente al sancionar a Santos de Brasil por la deuda que mantiene con Krasnodar de Rusia luego del fichaje de Christian Cueva. Tasándose el valor en varios millones, la suma ascendería a 4 millones de dólares en total.

Ahora habrá que ver qué acción toma Santos de Brasil respecto al dinero que le debe a Krasnodar de Rusia por el fichaje de Christian Cueva. Teniendo que pagar sí o sí, también falta conocer si alguna parte de este monto le llegará al crack de Perú o cuál sería la situación para levantar la sanción.

¿Cuándo fichó Santos a Christian Cueva desde el Krasnodar de Rusia?

Santos de Brasil fichó a Christian Cueva en el 2019. Llegando desde el Krasnodar de Rusia, el crack de Perú no rindió lo suficiente y fue descartado para la temporada 20202.

¿Por qué Santos no contó con Christian Cueva?

Santos de Brasil no contó con Christian Cueva en el 2020 pues el crack de Perú cometió varias indisciplinas. Además, no tuvo el rendimiento esperado pues no marcó ningún gol en 16 partidos.