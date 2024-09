Perú sabe que el duelo ante Colombia es de vida o muerte. Chocando este viernes 6 de septiembre en el estadio Nacional, lamentablemente para el cuadro de Jorge Fossati hay un lesionado que se perderá el partido. Enfrentándose desde las 20:30 horas de Perú, el cotejo se dará en el marco de la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Consciente que Perú no está para darse el lujo de perder a ningún jugador, la baja del atacante es un golpe sensible al cuadro de Jorge Fossati. Teniendo participación en los últimos duelos de la Selección Peruana, Franco Zanelatto no se entrenó con regularidad y no estaría ante Colombia en el estadio Nacional.

Llegando la información a través del periodista Gustavo Peralta, el hombre de prensa confirmó la fatal noticia para Perú: “Franco Zanelatto no entrenó, pero no se debe a alguna lesión o gripe, como se especuló. Tiene otro tipo de malestar que lo aqueja y está siendo evaluado esperando se recupere para que pueda trabajar nuevamente”.

¿Qué canal pasa Perú vs. Colombia?

Pero hay que tener en cuenta que Perú vs. Colombia será el viernes 6 de septiembre y mucho margen para entrenar no le queda a Franco Zanelatto. De esta manera, el extremo no sería tomado en cuenta para el partido por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas y en el mejor de los casos tendría espacio para el partido ante Ecuador.

Franco Zanelatto es uno de los fijos de Jorge Fossati y también es parte del gran mencionado cambio generacional. Defendiendo actualmente los colores de Alianza Lima en la Liga 1 de Perú, el extremo tiene 24 años, pero una gran proyección e incluso ya se registró algún interés de cuadros internacionales para su venta.

¿Cómo ver GRATIS Perú vs. Colombia por Eliminatorias?

Perú vs. Colombia se verá GRATIS y EN VIVO en la señal de Movistar Deportes, América Televisión y ATV. Enfrentándose por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, el cotejo se desarrollará desde las 20:30 horas de Perú.

¿A qué hora juegan EN VIVO Perú vs. Colombia por Eliminatorias?

Perú vs. Colombia EN VIVO juegan este viernes 6 de agosto desde las 20:30 horas de Perú. Chocando por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, el duelo se dará en el estadio Nacional de Lima.