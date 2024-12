Cuando llegó a Universitario de Deportes, se dio un acto curioso, porque llegó a sentar a quien en teoría parecía ser el gran canterano. Los cremas no creen en rangos, y por decisión de Fabián Bustos, entró de lleno con un nivel considerable. Después tuvo sus altibajos como todos, pero apuntó a ser más titular que suplente. En un mano a mano potente con su compañero de puesto. Ahora, sin contrato mira por oportunidades nuevas. Aunque, deja la puerta abierta para buscar el tricampeonato merengue.

¿Qué jugador se va de Universitario de Deportes y espera volver?

Segundo Portocarrero está esperando lo que puede ser su futuro inmediato en el conjunto merengue. Lo cuenta el periodista Wilmer Robles Tadokoro, mediante información que pudo recolectar. Dejando en claro, lo que el hincha desea saber en este preciso momento: “En medio de esta situación, Depor pudo conocer que el futuro de Segundo Portocarrero en Ate depende exclusivamente de la institución ‘merengue’, y que tiene poco tiempo para dar una respuesta a Barcelona SC, dueño del pase del futbolista ecuatoriano”.

¿Segundo Portocarrero podría continuar en Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes está trabajando en la famosa pretemporada, y mientras eso se vaya dando. Seguramente, aparecerán novedades con respecto al veloz defensor, quien tiene una leve esperanza de ser merengue el 2025: “En estos momentos, el jugador está viajando hacia su país natal para conocer cuál será su futuro. En Universitario no le han informado nada al respecto. Si el cuadro estudiantil quisiera un año más de contrato, el conjunto de Guayaquil exige que compre el pase para que se lo pueda quedar. A estas alturas, Barcelona SC espera la decisión de los ‘cremas’”.

ver también Un gran problema para Alianza Lima: Néstor Gorosito y su reto frente a Universitario de Deportes

ver también ¿Edison Flores se quedará?: Desde Universitario de Deportes responden

La idea es que los merengues utilicen bien los cupos de extranjeros. Recordemos que esta temporada se permitirán 6 jugadores del exterior, en caso no pase nada extraordinario. Ahí podría tener una oportunidad Segundo Portocarrero: “Cabe mencionar que la ‘U’ ya tiene cuatro extranjeros en el plantel (Sebastián Britos, Matías Di Benedetto, Rodrigo Ureña y Williams Riveros) y solo quedan dos cupos. Estas dos plazas la estaría guardando para fichar a un delantero y a un volante. Respecto al mediocampista, la contratación podría darse para la mitad del 2025. Falta que las autoridades confirmen si habrá cambios en las bases o no”.

Segundo Portocarrero pieza clave en el bicampeonato. (Foto: Universitario).

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo Segundo Portocarrero sobre su futuro en Universitario?

En el mes de noviembre, el jugador ecuatoriano apuntó lo que sabía por su lado. El popular Porto, desea seguir en el cuadro crema, pero eso no depende al ciento por ciento de él: “Aún no tengo claro cuál será mi futuro. Universitario tendrá que ponerse de acuerdo con Barcelona y veremos qué pasa. Hice una buena campaña, la hinchada me quiere, el ‘profe’ (Fabián Bustos) me quiere, los dirigentes me quieren, entonces si se da la oportunidad de que siga con el equipo, bienvenido sea”.