Fue campeón con Universitario dos veces y ahora se regaló para jugar en Alianza Lima

Son varios los ejemplos de jugadores que se pasan de Alianza Lima a Universitario o viceversa. Solo en la temporada 2024 de la Liga 1 de Perú, Jairo Concha y Gabriel Costa dejaron Matute para ponerse la camiseta crema. Siendo ambos campeones, ahora otro futbolista -que también supo levantar un título con los merengues- se ofreció al cuadro íntimo.

Conscientes que ni el portero Diego Romero, ni el volante Horacio Calcaterra, ni los delanteros Alex Valera o José Rivera tienen pensado dejar Universitario por Alianza Lima, la declaración llegó de un ex elemento del plantel merengue, que además supo ser bicampeón con la institución de Ate.

Sabiendo plenamente que Alianza Lima está buscando un portero de calidad para que sea el reemplazo de Ángelo Campos, y más al conocerse que Franco Saravia no seguirá en La Victoria, el arquero Patrick Zubczuk habló sobre un posible paso al cuadro blanquiazul, pese a todo su amor por Universitario.

¿Patrick Zubczuk se va a Alianza Lima?

Charlando de manera directa, el portero Patrick Zubczuk habló sobre la posibilidad de llegar a Alianza Lima: “No tendría ningún problema en ir a Alianza Lima si algún día se interesa en mí, habría que analizar en qué momento de mi carrera me encuentro. Uno aprende con el paso del tiempo que eres profesional y que te debes al fútbol”.

Zubczuk jugando para Universitario. (Foto: Universitario)

No deteniendo ahí sus declaraciones, el guardameta Patrick Zubczuk también habló por qué sí aceptaría jugar por Alianza Lima, pese a su pasado en Universitario: “No puedes decirle no a equipos grandes. Es difícil rechazarlos porque juegan Copa Libertadores, se juegan cosas importantes y nuestras familias se deben a esto. No lo descarto para nada”.

¿En qué equipo jugará Patrick Zubczuk?

Patrick Zubczuk no seguirá en UTC de Cajamarca para la temporada 2025 de la Liga 1 de Perú. Terminando contrato en diciembre del 2024, el portero ahora espera una oportunidad y quizá la puerta de Alianza Lima se le pueda abrir. Aunque recientemente se confirmó su pase a Deportivo Garcilaso.

¿Cuánto vale Patrick Zubczuk?

Patrick Zubczuk vale 400 mil euros, según Transfermarkt. Contando con 29 años, el portero ha sido campeón con Universitario y actualmente jugará en Deportivo Garcilaso.

