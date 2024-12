Oficial: la justicia sueca esclarece el futuro de Mbappé tras su viaje a Estocolmo

Kylian Mbappé no seguirá siendo parte de la investigación por parte de la justicia sueca. Su viaje a Estocolmo allá por el mes de octubre y donde se reportó un delito de violación en las cercanías a donde el delantero del Real Madrid se encontraba en pleno parón de selecciones trae novedades de peso. La Fiscalía de Estocolmo emitió un contundente comunicado donde se da por finiquitada la primera fase de la trama y donde la ausencia de pruebas ha impedido que el procedimiento siga su curso

“Durante la investigación se identificó a una persona con sospecha razonable de violación y dos casos de acoso sexual, pero considero que las pruebas no son suficientes para continuar el procedimiento y por lo tanto la investigación está cerrada. La persona designada no ha sido notificada de la sospecha de un delito”, comunicado de Marina Chirakova, fiscal encargada de la investigación, publicado hace algunas horas y para terminar de esclarecer cómo sigue una trama judicial hoy donde para los medios locales el delantero del Real Madrid estaba anotado como potencial sospechoso.

Mbappé charlaba días atrás en una entrevista por Canal Plus donde repasaba sus sensaciones alrededor de una serie de acusaciones por parte de los medios de comunicación suecos que ni mucho menos iban de la mano con una citación judicial en Estocolmo. No olvidemos que incluso el entorno del futbolista emitió su propio comunicado tras las informaciones publicadas hace dos meses y donde se esclarecieron los motivos de su visita a la capital nórdica. Trama cerrada y donde el jugador del Real Madrid no volverá a aparecer.

Incluso Kylian aseguró que todo se trataba de una mala lectura de las informaciones publicadas. Afirmó de manera tajante que jamás recibió ningún tipo de notificación alrededor de su presencia en la investigación. Tras algo más de 60 días de espera, la Fiscalía cerró sus instrucciones en Estocolmo: “Me sorprendió. Siempre me sorprendo. Pasan estas cosas que nunca ves venir. No recibí nada, ninguna citación. Leí lo mismo que todo el mundo. El gobierno sueco no dijo nada. No estoy implicado, Es sólo una falta de comprensión. No me ha pesado, porque nunca me he sentido implicado. Hay mucho ruido, pero siempre he tenido la misma intención, que es concentrarme en mi trabajo y ver cómo va a acabar”.

La Fiscalía no continuará la investigación alrededor de la causa en Estocolmo: IMAGO

Publicidad

Publicidad

`Sospechoso razonable`. Fue el eslogan que el delantero de la selección francesa recibió por todos los medios de comunicación suecos al conocerse el inicio de la investigación. No hablamos de una situación cómoda tanto para el Real Madrid como una selección francesa donde incluso Didier Deschamps tuvo que dar declaraciones puntuales alrededor del tema en las últimas conferencias de prensa. Todo queda ya en el pasado y a la espera de saber si el delantero se encuentra lesionado luego de su encuentro en Atalanta por la última jornada de la UEFA Champions League.

ver también Mbappé volvió al gol, puede perderse la Intercontinental y quedó detrás de Messi tras marcar 50 goles en Champions

Mbappé y su versión de lo ocurrido

“Ni siquiera fue una tarde. Tenía cinco días libres y decidí irme. Tenía que ir a otro sitio, pero el entrenador me dijo que fuera a un lugar menos expuesto…Antes de irme, tengo esta foto saliendo del restaurante. Había mucha gente preparada para recibirme en la salida, muchos periodistas…Cuando estoy en el avión, recibo las noticias. No tengo ni idea de quién es el denunciante)”, explicaba Kylian Mbappé La extensa entrevista que diese las que más de una semana. A la espera de comunicaciones por parte de sus redes sociales o su entorno, la investigación ya queda en el pasado.

¿Qué hizo Mbappé en Estocolmo por octubre?

Unas molestias físicas hicieron que el atacante no fuese convocado a la selección francesa para los encuentros de la Nations League. El jueves 10 de octubre se trasladó hasta la discoteca V en compañía de amigos y miembros de su entorno. Diversos medios de comunicación locales le vieron salir del recinto en la madrugada para horas más tarde poner rumbo a la capital española. El día sábado llegaría el primer informe policial alrededor de los supuestos hechos y el lunes las autoridades ya se encontraban en el hotel a la espera de esclarecer lo ocurrido. Se cierra la trama Estocolmo.

Publicidad