Jorge Fossati tiene una prelista de más de 30 jugadores para la Copa América 2024. Estando entre ellos Andy Polo, el extremo de Perú quiere ir al torneo internacional, pero una circunstancia legal podría bajarlo del avión en el último momento.

Recordando que Andy Polo tiene una situación familiar en Estados Unidos luego que sea demandado por su expareja Génesis Alarcón. Condenado en febrero por un jurado de Multnomah, Oregón (Estados Unidos), el extremo de Universitario tiene que pagarle 600 mil dólares.

Ante esto, Michael Fuller, abogado de Génesis Alarcón, comentó en ESPN que la demanda solo es válida en el estadio de Oregón, pero que harán todo para lo posible para que se extienda en el resto de Estados Unidos en la Copa América 2024: “Puede ingresar a Estados Unidos, pero haremos todo lo posible para domesticar la sentencia en los estados a los que viaja, con la esperanza de ejecutarla en su contra, mientras esté físicamente presente en suelo estadounidense”.

Mientras que por el lado de Perú, Franco Navarro Mandayo, gerente de Selecciones de la Federación Peruana de Fútbol, comentó que Andy Polo no tiene ningún problema con ir a Estados Unidos: “Tengo entendido que con Andy Polo no hay ningún inconveniente. Él tiene un problema en un estado donde no se juega la Copa América 2024”.

Ahora la pelota está en la cancha de Perú, Universitario y Andy Polo, pues si viaja a Estados Unidos y la demanda se hace efectiva en todo el país, tendrá graves problemas legales. Mientras que, si se queda en Perú, evitará cualquier circunstancia extradeportiva, aunque Jorge Fossati podría borrarlo definitivamente.

¿Hasta cuándo tiene contrato Andy Polo con Universitario?

Andy Polo tiene contrato hasta diciembre del 2025 con Universitario. Fichado en marzo del 2022, el extremo renovó en diciembre del 2023 y ahora su nuevo vínculo será hasta diciembre del 2025.

¿Cuánto gana Andy Polo en Universitario?

Andy Polo gana 14 mil dólares en Universitario, aproximadamente. Llegando la información a través de Transfermarkt, el extremo renovó en diciembre del 2023 hasta diciembre del 2025 y se llevará alrededor de 300 mil dólares si cumple toda su unión.