Las noticias del Perú vs. Argentina no paran y a la ausencia de Lionel Messi ahora hay que sumarle la de un crack más. En el marco del partidazo que jugarán este sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, se pudo conocer que el cuadro de Lionel Scaloni tendrá dos bajas.

Sabiendo que Lionel Messi no jugará por un problema en el aductor del muslo derecho, su ausencia ya es conocida y, en parte, esto sería un plus para Perú. Si bien será reemplazado muy posiblemente por Alejandro Garnacho, que no esté el que es considerado por muchos como el mejor jugador del mundo es contundente.

Ahora, mientras más se acerca la fecha del cotejo entre Perú y Argentina por la Copa América 2024, también se van descartando jugadores. Ya sea por acumulación de tarjetas o lesiones, Lionel Scaloni no tendrá a disposición a Marcos Acuña, lateral izquierdo de Argentina.

Llegando la noticia por el periodista argentino Gastón Edul, el hombre de prensa de TyC Sports reveló que Marcos Acuña tendrá que descansar ante Perú y que el objetivo del cuerpo técnico de Lionel Scaloni es que esté operativo para los cuartos de final de la Copa América 2024.

Messi en su último partido ante Perú. (Foto: IMAGO)

Ante esto, Lionel Scaloni se ve en la necesidad de emplear a Nicolás Tagliafico como lateral izquierdo. Si bien pensaba hacer descansar al habitual titular, y darle minutos a Marcos Acuña, lo cierto es que ante la lesión del ‘Huevo’, ‘Taglia’ se tendrá que poner el uniforme y salir a la cancha ante Perú.

Recordemos que Marcos Acuña juega actualmente en el Sevilla y vale 4 millones de euros. Pero, en su mejor momento, llegó a estar tazado en 18 millones de euros. Posicionado como lateral izquiero de Argentina, el crack también se coronó campeón del mundo en Qatar 2022.

¿A qué hora juega Perú vs. Argentina por la Copa América 2024?

Perú vs. Argentina juegan en vivo a las 19:00 horas de Perú y 21:00 horas de Argentina este sábado 29 de junio. Chocando por la fecha 3 del Grupo A de la Copa América 2024, el partido se dará en directo desde el Hard Rock Stadium de Miami.

¿Cómo ver Perú vs. Argentina por la Copa América 2024?

Perú vs. Argentina juegan en vivo este sábado 29 de junio y se podrá ver en directo por América Televisión y online por DirecTV Sports. Además, contarás con la transmisión gratis del minuto a minuto de Perú vs. Argentina por la Copa América 2024.