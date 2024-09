Dentro del fútbol mundial hay códigos perpetrados en el corazón y mente de los protagonistas, que tienen que ver con el respeto al colega y la profesión como tal. No puedes hacer una jugada de fantasía cuando estás ganando por goleada un partido, y no tiene ningún sentido que quieras levantar a la tribuna. Eso sucedió en la Liga 1 de Perú con el defensor ecuatoriano Segundo Portocarrero. Quien cometió un grave error, que después tuvo que pagar con disculpas de por medio.

¿Qué pasó con Segundo Portocarrero y Sport Boys?

Corría el minuto 43 del segundo tiempo, y Segundo Portocarrero emuló a los grandes cracks históricos. Subiéndose a la pelota, pisándola previamente, para encarar a un rival. Lo cual no cayó nada bien. Al punto de que fue pifiado por gran parte del Estadio Monumental “U”. Siendo agredido segundos después por los jugadores del Sport Boys, porque era, según su entendimiento, una acción para provocar a los rosados.

Esto no pasó desapercibido, porque automáticamente se armó una pelea en la cancha. Al punto que casi tuvo que huir el jugador ex Emelec y SC Barcelona en Ecuador. Quien tuvo que partir rápidamente a los camerinos para evitar algún tipo de agresión mayor. Esta situación dio la vuelta al mundo de forma inmediata, porque no se puede entender cómo se pueda aplaudir este tipo de acciones. Sea Universitario de Deportes, un club grande, o algún otro equipo, este tipo de asuntos no está permitido, porque desvirtúa el accionar del cotejo.

Como era de esperarse, el jugador tuvo que hablar en zona mixta y confesó lo siguiente: “No pasó nada, gracias a Dios pudimos sumar de a 3 y contento por eso. Son cosas del fútbol, pero no lo hice con ninguna mala intención”. Segundo Portocarrero sabe bien que se equivocó, por eso después aceptó que no fue nada correcto lo que terminó realizando. Pidiendo disculpas a sus colegas de profesión, por ese mal rato que pasaron por la pésima decisión tomada en cuestión de segundos.

¿Qué dice Sport Boys sobre esta humillación?

Uno de los jugadores y referentes del cuadro chalaco, habló para bajarle todos los comentarios en su contra. Christian Ramos, ex seleccionado peruano expuso en primera persona lo que entiende de esa jugada y lo que puede interpretar finalmente: “Yo lo conozco, más o menos sé cómo juega, creo que debe pensar que íbamos 3-0 y no le hacíamos daño. Eso no se hace. Tiene que aprender de eso”.

¿Universitario de Deportes qué opina sobre la jugada?

Para Horacio Calcaterra es bastante claro, este tipo de cosas no pueden suceder en un torneo serio: “Sí, ya lo hablamos con él. Obviamente, son cosas de fútbol, pero a nadie le gusta que sucedan esas cosas dentro de la cancha. Seguramente él pedirá disculpas, y nosotros también. Dentro del campo le pedimos disculpas a los jugadores del Boys, porque a nadie le gusta ese tipo de acciones. Él lo sabe, así que creo que queda en eso”.

Segundo Portocarrero contra Sport Boys. (Foto: GOLPERU).

Continuando por esa línea, Calca le dio un llamado de atención indirecto, de cara a lo que vendrá en el Torneo Clausura 2024: “Lo que pasa es que él tiene una manera de jugar que a veces nosotros no compartimos, y pueden surgir esas situaciones en la cancha. Obviamente que se dio cuenta también de que los jugadores del Boys no estaban contentos con esa acción. Creo que se retiró rápido y ya se habló de ello”.