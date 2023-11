Consciente que no terminó bien la temporada 2023, Christian Cueva está ahora mismo enfocado en su regreso a las canchas profesionales. Si bien todavía no se sabe si continuará en Alianza Lima, lo cierto es que el volante entiende que su actual situación no es buena, pero tiene todo para cambiarla y cumplir su gran anhelo: volver a la Selección Peruana.

No participando en el tramo final de la temporada 2023 con Alianza Lima debido a una lesión en la rodilla, tal parece que Christian Cueva se someterá a una cirugía para estar nuevamente operativo. Compartiendo la información en sus redes, el volante mencionó que regresará en 7 meses a la actividad profesional.

Y es que las fechas tienen mucho sentido si se recuerda que Christian Cueva estaría por lo menos 10 meses fuera de las canchas. Siendo una operación complicada y una recuperación todavía más difícil, se estima que el volante recién regresaría a mediados de julio del 2024.

En ese sentido, es válido preguntarnos: ¿podría Christian Cueva participar en la Copa América 2024 con la Selección Peruana? Lo cierto es que el volante es un elemento vital, pero no estuvo en las últimas convocatorias. Ahora, sabiendo que el certamen se dará de junio a julio, las opciones de que esté son remotas.

Pues, si hacemos cálculos, Christian Cueva recién estaría volviendo a tocar balón a mediados de junio y julio. Luego, tras volver a la actividad, tomaría otro tiempo su completa recuperación y su puesta en forma, lo que dificulta enormemente que esté en la Copa América 2024 con la Selección.

¿Qué problema tiene Christian Cueva en la rodilla?

Christian Cueva padece de un serio problema en la rodilla debido a una rotura del ligamento cruzado. Teniendo que operarse sí o sí, el volante estará aproximadamente 10 meses fuera de las canchas.

¿Cuántos años tiene Christian Cueva?

Christian Cueva tiene actualmente 32 años y todavía cuenta con contrato con Alianza Lima. Firmado su préstamo hasta diciembre del 2023, el jugador luego volverá a Al Fateh, donde tiene contrato hasta el 2025.