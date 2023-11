La Selección Peruana sumó un nuevo tropieza en la era del técnico Juan Reynoso. No logrando vencer a Venezuela en el estadio Nacional, e incluso estando por momentos cerca de perder el partido, el más lastimado fue Oliver Sonne. El lateral tenía todo para debutar, pero al final no jugó.

Y es que Juan Reynoso dijo en la previa del partido que Oliver Sonne “seguro tendría minutos” y que “él vería el mejor momento para ponerlo”. Pues nada de esto sucedió y el lateral no tuvo oportunidad de ingresar en el cotejo entre la Selección Peruana y Venezuela.

Sin duda un nuevo desaire del técnico Juan Reynoso sobre Oliver Sonne pues, al haber declarado que jugaría, no ponerlo en el partido hace dudar de su palabra. Y, en ese sentido, la reacción del lateral no se hizo esperar. Viendo que ya no iba a ingresar pues no habían más cambios, Sonne se enojó en la banca.

Así lo reportaron durante la transmisión del partido. Los periodistas del canal América Televisión informaron que Oliver Sonne, una vez terminado de calentar, volvió a la banca “con rostro de decepción” y que también “arrojó la camiseta de entrenamiento”.

Un mal momento que se está gestando en la Selección Peruana, con jugadores que quieren entrar, pero no pueden y con hinchas que quieren triunfos, y buen juego, pero no ven nada de eso en el plantel entrenado por Juan Reynoso. Por ahora, Perú sigue en el fondo de la tabla de las Eliminatorias.

¿Cómo gestionó Perú la nacionalización de Oliver Sonne?

La Selección Peruana gestionó la nacionalización de Oliver Sonne en tiempo récord. El primer paso fue la visita de Juan Reynoso a Oliver Sonne en Dinamarca. Luego de charlar, el estratega reconoció que sería un valor para la ‘Bicolor’. Después su madre gestionó su partida de nacimiento y al final le entregaron su dni, todo en tiempo acelerado.

¿Cuándo debutaría Oliver Sonne con la Selección Peruana?

Oliver Sonne estuvo en la banca de suplentes en el cotejo entre Perú vs Venezuela, pero no ingresó. Ahora, se espera que debute durante la Copa América del 2024, cuando Perú se mida ante otras selecciones del continente en un certamen que siempre tiene buenos momentos.