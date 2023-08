Mientras estamos viendo como avanza el fútbol peruano desde la versión Liga 1, hay programas deportivos que ya piensan en la Selección Peruana. Donde se dicen cosas fuertes, y no existen medias tintas para calificar. Yendo un poco más allá de la crítica, casi el insulto.

Si nos vamos por ese estilo, tiene que estar sí o sí el nombre de Gonzalo Núñez como interlocutor. El Castor fiel a su manera de comentar el deporte rey, soltó una serie de frases en contra de un jugador querido por el pueblo nacional. Le preguntaron por Canchita Gonzáles, y pegó fuerte.

En la última edición de Erick y Gonzalo, sostuvo el conductor de Exitosa Deportes: “Hoy no hay otro mejor que Christian Cueva o me vas a decir que ‘Canchita’ Gonzáles es mejor, no me jod.. Ese es un pecho frío de m.. ¿Acaso tu lo ves a él organizando juego en Paraguay, pidiendo la pelota para Perú? Ni mi.. Pues”.

Dando mayores detalles sobre esta comparación: “Christian Cueva es un buen jugador, de hecho, y con Mauricio Larriera va a ser titular sí o sí, además, va a estar en la selección peruana y va a jugar bien, vas a ver, porque el chato cuando se pone la camiseta de la selección se agranda, la pide, la toca y no le quema la pelota. ¿Llevarías a Cueva? Yo sí, incluso discutí con Erick el otro día”.

Solo existió silencio mientras hablaba el periodista deportivo, quien se excedió con el actual enganche de Al-Adalah de la Primera División Saudí, segunda división de Arabia. Quien está llamado a ser el suplente de Christian Cueva luego de su bajo nivel en Alianza Lima.

Gonzalo Núñez insulta a Christofer Gonzáles:

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Dónde ver a la selección de Perú vs. Paraguay?

El partido de la selección de Perú vs. Paraguay por el torneo Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 a las 5:30 p.m este jueves, 7 de septiembre, se verá en los siguientes canales. América Televisión y ATV para señal abierta. Movistar Deportes en cable. Las aplicaciones de streaming son: América TVGO y Movistar Play.

¿Cuándo y dónde adquirir las entradas para los partidos de la selección de Perú en Eliminatorias?

Mediante comunicado oficial, la selección de Perú dio a conocer que los hinchas podrán adquirir sus entradas a través de la plataforma de Joinnus.