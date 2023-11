Juan Máximo Reynoso Guzmán llegó a la Selección Peruana para poder hacer historia. Él lo prometió mucho el día de su presentación, de cara a lo que venía. Pero la realidad le dio parejo en su rostro, hoy tiene al equipo de todos colero en el fondo de absolutamente todo. Una lamentable gestión de talentos, la del popular Ajedrecista.

Después de la caída ante Bolivia, solo atinó a responder de manera defensiva, si es que se iba a marchar por este pésimo resultado: “Mi contrato es por todo el proceso, pero uno siente la perspectiva del día a día, minuto a minuto con los jugadores. Me quedo tranquilo por ese lado. El fútbol está hecho de estos momentos, lo que marca la diferencia es quiénes revierten estas situaciones”.

Añadiendo, también, que no ve a una Selección Peruana dañada ni con bajo nivel. Siente que hay un compromiso inquebrantable: “Ese tema no lo resuelvo. Mientras veo el esfuerzo de los chicos, la bronca con la que terminan, me ilusiono. De ahí en más, sé que esto es fútbol, hay situaciones ajenas a la cancha que suman y restan. Siempre he sido muy perseverante y hoy no va a ser la excepción”.

Es más, fue un poco más allá de lo que todo el público vio en el partido entre Perú y Bolivia. Juan Reynoso no cree que se haya jugado mal: “Nosotros tuvimos situaciones de gol como para lograr el empate. Ellos en alguna contra, pudieron hacer el gol antes y la altura la mencionó como coyuntural porque el equipo a 3,600 msnm generó ocasiones. No es una queja”.

¿Cuál es la valoración general de Juan Reynoso sobre el desempeño del equipo?

Corrigiendo la pregunta de una de las periodistas presentes en la sala de prensa, quien lo señaló y le pidió un análisis al respecto: “No comparto que hoy nos superaron. Veré otra vez el partido y seguro encontraré respuestas. Es una situación a revertir. Mientras yo vea el esfuerzo de los chicos y su bronca, me ilusiono. Siempre he sido muy perseverante en mi vida”.

¿Qué dijo Juan Reynoso sobre los jóvenes en Perú?

Finalmente, si vio bien a los jugadores de la Liga 1, o cómo percibió el debut del enganche de Universitario de Deportes: “Por lo que vimos de los jóvenes de la liga local, sí fue un acierto. Piero (Quispe) aguantó los 90 minutos a pesar de que viene con la carga de las finales y eso nos ilusiona, es para aplaudir porque nos van a ayudar y mucho para lo que resta”.

¿Qué pasará si el equipo pierde el próximo partido?

Lo más importante de todo este listado de declaraciones, es que Juan Reynoso no renunciará de momento. Esperarán a ver cómo avanza la semana, y si el resultado ante Venezuela es positivo, la situación final podría cambiar. Sin embargo, lo vemos complejo, es algo sumamente utópico, notar una mejora al punto en soledad del conjunto nacional. Ahora el hincha opinará y se hará sentir fuerte seguramente.