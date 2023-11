Juan Reynoso está en una situación crítica al mando de la Selección Peruana. Solo sumando un punto tras cinco partidos disputados por las Eliminatorias, el hincha pide la salida del técnico, mientras que la prensa local informa que ya se decidió que no seguirá luego del partido ante Venezuela.

Ante esto, Juan Reynoso brindó una conferencia la tarde de este lunes 20 de noviembre. Hablando sin tapujos ni medias tintas, el técnico confirmó su continuidad en la Selección Peruana. Poniéndose fuerte a pesar del mal momento, el estratega recalcó que su contrato termina cuando finalicen las Eliminatorias.

“Estamos enfocados en lo de mañana. Me veo hasta diciembre de 2025, que es mi contrato. Hasta ahí me veo”, comenzó Juan Reynoso cuando le preguntaron sobre su continuidad en la Selección Peruana. Luego, siguiendo con su opinión, el técnico dio más detalles.

Hablando sobre “mitos de calle” y la siempre ideal “no sé nada”, Juan Reynoso siguió: “Me genera sorpresa. Son una de las leyendas urbanas. Hasta hoy nadie me ha dicho nada, nadie me ha pedido algún acercamiento. Desde lo que yo este enterado, no hay nada”, cerró tajantemente.

Lo cierto es que el contrato de Juan Reynoso en la Selección Peruana termina luego del último partido de las Eliminatorias. Esperando hasta diciembre del 2025 para ese momento, el hincha no quiere que continúe al mando de Perú pues el plantel no muestra resultados.

¿Cuándo juega Perú ante Venezuela por Eliminatorias?

La Selección Peruana choca ante Venezuela este martes 21 de noviembre. Jugando en el estadio Nacional desde las 9:00 PM, el partido es válido por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Qué puesto ocupa Perú en las Eliminatorias?

La Selección Peruana actualmente está en el último puesto de la tabla de las Eliminatorias. Con solo un punto, el cuadro de Juan Reynoso empató ante Paraguay y luego perdió contra Brasil, Chile, Argentina y Bolivia.