Paolo Guerrero no le perdonó las críticas a Eddie Fleischman y lo señaló directamente en su viaje hacia Ecuador. LDU Quito lo espera, pero disparó antes de tomar su avión, para poder llegar a su lugar de trabajo. El capitán de la Selección Peruana fue demasiado sincero, incomodándose por todo lo que pasa.

Según se puede entender, su molestia parte por los comentarios en su contra y la de sus compañeros: “¿A quién le han ganado? No han pisado una pelota y critican a la selección”. Como muestra de rechazo, no solo se quedó ahí, extendió mucho más allá su incomodidad ante los medios de comunicación, en un mar de micrófonos.

Ahora, Paolo Guerrero se podría decir que se tomó algunas cosas personales, porque después estaría diciendo un nombre consagrado dentro de la prensa nacional: “Hay comentaristas que critican mucho y nunca han jugado al fútbol, ni conocen una pelota ¿A quién le han ganado?. No han pisado una pelota y critican a la selección”.

“Mi pregunta es ¿A quién le han ganado? ¿Cuándo han jugado? ¿Cuándo han pisado una cancha de fútbol? ¿Han metido un gol? Nunca”. Dentro de esa frase, soltó el nombre de Eddie Fleischman. Paolo Guerrero demostró su rechazo a la serie de calificativos, realizados por El Colorado en sus redes sociales y los medios de comunicación, donde tiene la libertad de opinión.

¿Cuál fue la molestia principal de Paolo Guerrero?

Después de ver el resultado entre Argentina y Perú, el comentario popular fue de crítica contra la Selección Nacional en general. Algunos en contra de jugadores expuestos como Luis Advíncula, Nilson Loyola, entre otros. Pero Paolo Guerrero no se salvó de ser señalado, ya que como capitán principal del grupo, se comió algunas cosas en contra.

Según se pudo ver, las redes sociales han dicho cosas fuertes, desde cuestionamientos por su implicancia dentro de la cancha, como algunas reacciones después de ser cambiado. Por ejemplo, se pudo ver una foto donde El Depredador no estaba en la zona de suplentes luego de ser cambiado.

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre el rendimiento de la Selección Peruana?

Todo este tipo de cosas se salieron de control, desde comentarios contra Juan Reynoso, algunos profesionales en cancha, hasta el ídolo máximo de esta generación: Paolo Guerrero. La prensa nacional de un tiempo acá tiene una fuerte creencia, por encima de informar, está la opción de poder opinar.

¿Cómo reaccionó Paolo Guerrero ante las críticas?

Ahí entraría a radicar la molestia principal de Paolo Guerrero. Quien señaló a Eddie Fleischman como uno de los más críticos de la Selección Peruana, y no jugó nunca al fútbol. Lo cual termina siendo sumamente ventajista porque si no, casi nadie podría hablar del deporte rey, ya que no pateó el balón de forma profesional como ellos.