Selección Peruana: Paolo Guerrero fue le preguntaron por Reynoso y no escondió para nada su enojo

El capitán de la Selección Peruana está listo para cualquier pregunta, responde como un campeón casi siempre, pero esta vez parece haberse sentido tocado. El Depredador estuvo en la zona de embarque del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y fue abordado por la prensa deportiva. Como era de esperarse, ellos buscaban una frase del futbolista con más jerarquía dentro de La Blanquirroja.

Le preguntaron a Paolo Guerrero sobre la situación de Juan Reynoso: “¿El plantel respalda al comando técnico?”. Y este comentó un poco contrariado, a la pasada contestó de forma clara: “Yo creo que sí, no me hagas ese tipo de preguntas, sólo temas futbolísticos”. Despertando en la prensa una consulta general sobre si estaba incómodo por lo vivido en la etapa de Juan Máximo Reynoso Guzmán como seleccionador.

Paolo Guerrero continuó su opinión al respecto, dejando por ahí alguna señal de incomodidad: “Omito a opinar sobre la situación que duele. Estoy fastidiado, dolido, incómodo, pero, el fútbol es así. No te puedo hablar de ese tema, yo no tengo conocimiento. Te puedo decir que obviamente duele estar en esta situación incómoda, pero no podemos darnos por vencidos”.

Con esto podemos entender que la Selección Peruana, hoy después de los pésimos resultados ante Bolivia en La Paz y Venezuela en el Estadio Nacional de Lima, marcha dentro de una crisis gigante por todo lo vivido recientemente en las Eliminatorias Sudamericanas. Al punto de verse algo desbordado, Paolo Guerrero ante las preguntas de los periodistas especializados en deporte.

También, Paolo Guerrero habló de las incorporaciones de Piero Quispe y Joao Grimaldo al plantel principal de la Selección Peruana: “Los veo bien (a Piero Quispe y Joao Grimaldo), se jugaron un partido de mucho sacrificio y recorrido. Hicieron un primer tiempo lleno de mucha actitud”. Expuso el capitán de La Blanquirroja a la pasada.

Finalmente, dejó un análisis más general sobre el pensamiento del grupo que él comanda junto a sus compañeros en Perú: “El grupo responde a las expectativas en lo que se refiere a esfuerzo, a actitud, lo demostraron los chicos, hicieron un primer tiempo lleno de mucha actitud. Conversamos internamente y el grupo va a siempre mostrar que está unido y que lucha hasta el final”.

¿Cuáles serán los siguientes partidos de la Selección Peruana?

Contra Colombia y Venezuela estará compitiendo recién el siguiente año en el mes de octubre. Como locales ante el cuadro cafetalero, y ante La Tri deberán ser foráneos. Lo más seguro es que esos partidos por Eliminatorias Sudamericanas, se jueguen con otro entrenador, ante la salida de Juan Reynoso por pésimos resultados deportivos.