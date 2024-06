La Selección Peruana debe respirar, estar tranquila ante la novedad que se presenta ahora mismo. Desde la interna de La Bicolor se informa que hay un jugador del peso de Luis Advíncula, que tiene la recomendación de no estar con el plantel principal contra Canadá. Bolt ahí puede descansar, para después pensar en Argentina, en lo que se conoce como el cotejo de cierre en esta fase de grupos internacional.

¿Qué pasará con Luis Advíncula en la Selección Peruana?

Kevin Pacheco despachó para RPP Noticias, sobre lo que es la actualidad del equipo nacional. Dejando en claro que uno de sus principales capitanes no estará disponible en el once titular contra el combinado norteamericano: “Luis Advíncula sufrió una inflamación en el tendón de Aquiles de la pierna derecha. Tras la resonancia, la recomendación médica es que no tenga minutos ante Canadá”.

Otra versión, con detalles semejantes, fue la de Leandro Aguilera, para el popular Tato, hay que estar expectantes si continúa con el primer equipo o deja Estados Unidos para estar en la Argentina: “Luis Advíncula tiene una inflamación en la zona del tendón de Aquiles. Sigue con la selección de Perú y su participación, en los próximos partidos, va a depender de su evolución. Todo indica que el martes, con Canadá, no va a jugar”.

Yendo por esa línea informativa, hace poco Movistar Deportes expuso lo que se ve en la sede de la Copa América 2024. Con lujo de detalles, se puede percibir el malestar en el defensor: “Luis Advíncula integró la delegación de la Selección Peruana que arribó a Kansas para el duelo ante Canadá por la Copa América 2024. Sin embargo, el lateral peruano mostró cierta dificultad para caminar luego de su lesión ante Chile”.

Luis Advíncula en la previa del partido contra Chile. (Foto: IMAGO).

¿Quiénes podrían reemplazar a Luis Advíncula?

Gracias a la convocatoria hecha por Jorge Fossati, nos damos cuenta de que hay un par de opciones interesantes en esa banda. Un jugador muy conocido como Andy Polo puede trabajar sin problema alguno, lo referencia bien de Universitario de Deportes. Mientras, que la otra opción podría ser el ingreso de Oliver Sonne para competir en esa zona. La ausencia de Luis Advíncula, es importante, pero no determinante.

¿Cuál es el siguiente partido de la Selección Peruana?

Perú deberá chocar contra Canadá por la jornada 2 del Grupo A de la Copa América 2024. Ahí La Bicolor deberá sumar tres puntos si desea estar en la siguiente fase de esta competencia. Desde las (5:00 PM – HORA PERUANA), la Selección Peruana estará enfrentándose a su rival de turno en el Sporting Park de Kansas City, Estados Unidos. En un recinto para 18 467 espectadores aproximadamente.

El fixture pendiente del Grupo A en la Copa América 2024:

Perú vs. Canadá | 25 de junio | Children ‘s Mercy Park, Kansas City, Kansas.

Chile vs. Argentina | 25 de junio | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.

Argentina vs. Perú | 29 de junio | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.

Canadá vs. Chile | 29 de junio | Exploria Stadium, Orlando, Florida.