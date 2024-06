Hoy por hoy para Perú es casi imposible pasar a la siguiente fase de la Copa América 2024 (tiene solo un punto), en principio porque debe hacer las cosas bien contra Argentina, ganarle, y esperar un detalle más que le sirva para ubicarse como calificado a los octavos de final. Tiene que haber un empate entre Chile (1 punto) y Canadá (3 puntos), para que por puntos sea imposible alcanzar a La Blanquirroja en caso derrote a la Albiceleste (4 unidades).

¿Qué dijo Lionel Messi sobre el partido contra la Selección Peruana?

Sobre su presente fue consultado el astro mundial, por ello de forma rotunda se sacó del duelo contra La Blanquirroja: “Fue al principio, en una de las primeras jugadas. No sentí pinchazo ni desgarro, pero sí que se me puso duro el aductor y no podía estar suelto, me molestaba un poquito, pero pude terminar el partido. Así que veré en estos días cómo va evolucionando. Espero que no sea nada grave”.

Gastón Edul añadió más detalles sobre el presente de Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina: “No van a hacerle estudios a Leo Messi en New Jersey. Tienen que esperar algunas horas y el cuerpo médico va a ver cómo está recién en Miami. Es buen indicio que haya podido terminar el partido y él dijo que creía que era una contractura. Va a descansar contra Perú (como gran parte del equipo titular)”.

El periodista de TyC Sports añadió más detalles al respecto esta mañana: “Es el tema del día, cómo está Leo Messi. Ayer el cuerpo médico entendía que no hacía falta hacer estudios, querían esperar a que baje la inflamación y descanse. Hoy le van a hacer estudios. Las señales que dio él fueron buenas. Por eso se quedó tranquilo el cuerpo médico. Él cree que es solo una contractura. Pero le van a hacer estudios y no va a jugar el sábado contra Perú”.

Lionel Messi y su último partido contra Perú. (Foto: IMAGO).

Entonces, pasamos a dejar la mejor noticia posible para esta Selección Peruana, la cual reconfirma lo que es el presente de Lionel Messi y la Argentina: “Ya lo avisó Scaloni que va a poner un equipo alternativo con bastantes cambios. Es un partido que va a estar bueno para ver jugadores que la gente quiere ver. Garnacho, Palacios. Va a tocar la línea de fondo, vuelve Di María, Lautaro Martínez”.

¿Cuál sería el equipo de Argentina contra la Selección Peruana?

Argentina estaría saliendo al terreno de juego sin Lionel Messi. Por ello, tenemos a la mano el siguiente once titular de segundo orden. Con Emiliano Martínez en el arco; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña serán los cuatro defensores; Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes llevarán el mediocampo; Ángel Di María, Alejandro Garnacho y Lautaro Martínez son los hombres en ofensiva.

¿Cómo ver Perú vs. Argentina por la Copa América 2024?

Perú vs. Argentina jugarán en vivo este sábado 29 de junio y se podrá ver en directo por América Televisión y online por DirecTV Sports. Duelo correspondiente a la tercera jornada del Grupo A, donde también están Chile y Canadá. Además, contarás con la transmisión gratis de Bolavip, con su clásico minuto a minuto repleto de información, durante el Perú vs. Argentina por la Copa América 2024.