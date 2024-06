El momento de tomar ciertas decisiones para el bien de la Selección Peruana parece haber llegado, cuando las cosas no están bien, o a un paso de la eliminación de Copa América 2024, precisamente. Don Jorge Fossati ante las constantes decepciones en cancha, estará sorprendiendo a la Argentina con un par de cambios. Sabiendo que uno es por urgencia, y el otro casi por necesidad de mejorar en líneas generales.

¿Cuáles serán las sorpresas de Jorge Fossati en la Selección Peruana?

Mediante su despacho, el periodista de L1 MAX, Gustavo Peralta, destaca lo que se vio durante el día, para poder jugar contra el combinado patrio de Lionel Messi. El regreso de uno de los capitanes al barco de La Blanquirroja: “Hoy vimos muy bien a Advíncula. Desde los dichos de Fossati, no está descartado. Vamos a ver si mañana hace algo de fútbol. En tema físico se ha hecho un trabajo hoy importante de recuperación”.

Ahí vamos con uno de sus primeros tapaditos, que estamos develando con paciencia y calma, para el entender de las masas. Ahora vamos con un par de nombres más, que explica el reportero principal del canal del fútbol: “No descarto a Aldo Corzo como reemplazo de Miguel Araujo. Además, se está analizando la presencia de Bryan Reyna por Edison Flores en el ataque. De ahí, no habría mayores cambios”.

Otro aspecto que mencionó Gustavo Peralta para L1 MAX, es el asunto de la ausencia del entrenador de la Selección Peruana, debido a los trabajos precompetitivos con el grupo principal. Acá la verdadera razón de todo: “En la mañana Perú entrenó sin Jorge Fossati y se inventó mucho sobre su ausencia. Al ser trabajos regenerativos, el técnico se quedó coordinando temas relacionados al tercer partido contra Argentina”.

¿Cuál sería el once titular de la Selección Peruana ante la Argentina?

Entonces, si pasamos a resumir lo que explica el periodista peruano, el once de Perú tendrá varias modificaciones contra Argentina. El posible once titular sería con Pedro Gallese en el arco, Aldo Corzo en la zona derecha de la línea de zagueros, junto a Carlos Zambrano y Alexander Callens. La volante sería reforzada con Luis Advíncula por la derecha, Sergio Peña, Wilder Cartagena y Piero Quispe al medio, por izquierda Marcos López. Dejando en ataque a Bryan Reyna con Gianluca Lapadula.

¿Cómo ver Perú vs. Argentina por la Copa América 2024?

Perú vs. Argentina jugarán en vivo este sábado 29 de junio y se podrá ver en directo por América Televisión y online por DirecTV Sports. Duelo correspondiente a la tercera jornada del Grupo A, donde también están Chile y Canadá. Además, contarás con la transmisión gratis de Bolavip, con su clásico minuto a minuto repleto de información, durante el Perú vs. Argentina por la Copa América 2024.

¿A qué hora juega Perú vs. Argentina por la Copa América 2024?

Perú vs. Argentina juegan en vivo a las 19:00 horas de Perú y 21:00 horas de Argentina este sábado 29 de junio. Chocando por la fecha 3 del Grupo A de la Copa América 2024, el partido se dará en directo desde el Hard Rock Stadium de Miami. No te olvides que tendrás la transmisión gratis de Bolavip, con su clásico minuto a minuto repleto de información, durante el Perú vs. Argentina por la Copa América 2024.