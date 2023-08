Ricardo Gareca sigue siendo voz autorizada dentro del universo peruano, el fútbol de nuestro país le debe demasiado después de su gestión como seleccionador. El Tigre está regalando varias entrevistas, donde explica su momento como director técnico.

Reflexionando sobre hechos del pasado, entendiendo por qué se dieron las cosas, y aprendiendo para el futuro inmediato. Así lo ha dicho Ricardo Gareca, todavía está en un proceso de avanzar como entrenador. No siente que sepa todo, y puede todavía mejorar.

Dentro de esas conversaciones infinitas en su país, habló con Radio La Red y contó sensaciones sobre el goleador más importante de todos. Paolo Guerrero es objeto de consulta para Ricardo Gareca, por su trascendencia en la Selección Peruana. Esto contestó El Flaco.

Para el profe Gareca, hoy por hoy no podemos ver al mejor Depredador: “Paolo siempre quiere jugar, no es fácil, es un tipo bárbaro, profesionalmente, siempre ha jugado, él a lo largo de su historia no le ha tocado estar en el banco de suplentes, atravesó un momento en el que estuvo mucho tiempo fuera por lesión, entonces no es un jugador acostumbrado de verlo desde ese lugar”.

Diciendo una gran verdad, el tiempo no pasa en vano, y la vida apremia muchas veces: “Él cronológicamente es un jugador sensacional, no se le puede discutir, pero tiene 39 años de edad, el tiempo pasa por todo el mundo. A los jugadores de fútbol se les acaba el tiempo, entonces, con 39 años, más lo que Gago quería, a sus equipos les gusta presionar y Paolo lo podía hacer de a ratos porque no es su característica, habrá sido un experimento para que Paolo pueda afianzarse”.

