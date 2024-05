Jorge Fossati está tomando decisiones radicales de cara a lo que será la participación de la Selección Peruana en la Copa América 2024. Estará entre nosotros muy pronto, y no será solo por vacaciones. Si no por la consideración máxima que le entrega el equipo de todos, y obviamente, la decisión tomada por el entrenador principal. Acá te contamos todos los pormenores de esta novedad impresionante.

Kevin Pacheco de Radio Programas del Perú expone lo que significa esta bomba mediática. El periodista en su Twitter sostiene: “Alfonso Barco fue llamado por la FPF para tramitar visa. Volante de Defensor Sporting está en la lista preliminar de la Selección Peruana para la Copa América. Mañana arriba al país para pasar cita en embajada de EEUU y estar disponible ante cualquier eventualidad”.

Alfonso Barco cuenta con comentarios diversos sobre su carrera deportiva, ya que el último recuerdo que se tiene sobre su juego, es el nivel mostrado en Universitario de Deportes. Pero, todo lo contrario en Uruguay, donde parece haber encontrado una regularidad absoluta. Lo cierto es que, le gusta bastante a Jorge Fossati según se puede notar con todas estas novedades.

Es más, si vemos las repercusiones causadas en los hinchas de Universitario de Deportes, ante esta gran novedad. Se pueden leer mensajes como: “Y debe regresar a la crema. No podemos darnos el lujo de no tenerlo, ha mejorado muchísimo”. “Barco es muy buen jugador, con gran técnica y visión de juego. El momento que tuvo en la U no fue el mejor por diferentes circunstancias, pero estoy seguro que en una segunda etapa le irá muy bien”. Mensajes sacados del perfil personal de Kevin Pacheco.

Jorge Fossati en Universitario de Deportes. (Foto: Liga 1).

¿Alfonso Barco podrá jugar la Copa América 2024?

Antes que nada, Perú tiene que chocar contra dos selecciones nacionales en esta Fecha FIFA. Seguramente Alfonso Barco será probado en ambos cotejos, donde la Selección Nacional medirá fuerzas contra Paraguay y El Salvador. El volante del Defensor Sporting ahora se estará poniendo las cedas principales del equipo de todos. Ojalá lo pueda hacer bastante bien.

¿Cómo le va hasta ahora a Alfonso Barco en Uruguay?

El centrocampista del Defensor Sporting de la Primera División de Uruguay, en esta temporada con camiseta morada, está compitiendo bastante bien. Suma casi 20 partidos, anotó un gol, y también logró tener presencia dentro de la Copa Libertadores. El ex Universitario de Deportes, sueña con hacer una buena carrera en el extranjero, para eso está trabajando Alfonso Barco.

¿Cuándo volverá a Universitario de Deportes?

Cabe destacar que Alfonso Barco se encuentra a préstamo en el cuadro violeta, y se rumorea que su regreso a Ate podría ser una realidad en el 2024, año del centenario de los merengues. Defensor Sporting todavía no cuenta con el visto bueno para continuar jugando en el Uruguay. Termina siendo hasta llamativo, porque no es un suplente habitual en ese conjunto.