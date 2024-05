Cuando se juntan dos palabras fuertes, dos leyendas, dos jugadores que rompieron todo tipo de récords, pasan cosas. Unieron esta vez una idea el 10 de la calle, y el 10 del pueblo como se hacen llamar. Jefferson Farfán junto a Roberto Guizasola entrevistaron, en calidad de avance a Christian Cueva, en el programa de YouTube con nombre Enfocados. Generando una serie de comentarios.

Christian Cueva dentro de sus primeras frases, disparó fuerte sobre su paso por Alianza Lima y señaló a un entrenador que le hizo una especie de daño “Mi contrato iba a ser de un año, pero pidieron que sea de seis meses, o sea, me estaban probando, como chibolo. ¿Y quién pidió eso? Tu amigo (‘Chicho’ Salas). Tu amigo pidió que me hagan un contrato de seis meses porque querían probarme”.

Es más, uniéndose a esa idea, Jefferson Farfán fue bastante directo y no se escondió el nombre, ni dejó tema suelto. Para La Foquita, según su perspectiva, existió un maltrato innecesario por parte del ex entrenador de Alianza Lima, hoy en la Universidad César Vallejo: “Yo sí lo digo con nombre propio: ‘Chicho’ Salas. Yo creo que él no se portó en el momento que estuvo conmigo de la manera correcta”.

Saliendo un poco de la polémica que significó las denuncias de Christian Cueva y Jefferson Farfán, sobre sus últimos pasos en Alianza Lima. También, recordó Aladino cuando lo llamó el mejor jugador de todos los tiempos para muchos, cuando era el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata: “Aló, ¿con Cuevita? Te saluda Diego Armando Maradona, necesito un 10 que me saque campeón”.

Cueva, Farfán y Carrillo jugando en la Selección Peruana. (Foto: Twitter).

¿En qué clubes ha jugado Jefferson Farfán en su carrera?

Jefferson Farfán es uno de los futbolistas peruanos más exitosos de la historia y ha defendido las camisetas principales del PSV Eindhoven de la Eredivisie, el Schalke 04 de la Bundesliga, Lokomotiv de la Liga Premier de Rusia y Alianza Lima de Perú. Es una de las leyendas más trascendentales que han tenido la oportunidad de presentar a la Selección Nacional.

¿Cuánto gana actualmente Christian Cueva?

El último registro dentro del mercado local, nos dice que Christian Cueva ganaba 70 mil dólares en Alianza Lima, su último club donde tuvo actividad absoluta. Estando en la temporada 2024, el volante de 32 años tiene contrato con Al Fateh de Arabia, pero está a la espera de recuperarse de una lesión. Mientras, sigue cobrando un monto mayor al mencionado, por tener contrato con el cuadro saudí.

¿Cuál es el valor actual de Christian Cueva?

Christian Cueva cuesta 550 mil euros, según el portal especialista en fútbol internacional y sus transacciones, Transfermarkt. En este momento cuenta con 32 años de edad, actualmente el volante pertenece al Al Fateh de Arabia, donde tiene contrato hasta junio del 2025. Mientras busca equipo, sigue sonando su nombre en los diversos medios de comunicación.