¿Se acabó la amistad de un pasado cercano? Por lo menos, el respeto parece que sí, y es un sentimiento muchas veces complicado de poder curar. Jefferson Farfán en el podcast Enfocados se juntó con Christian Cueva para hablar de dos personajes. Los cuales han hecho daño a sus honras de distintas maneras. Es una historia que se entenderá a corto plazo con mucha paciencia, bastantes puñales volarán ahora mismo.

¿Chicho Salas y Reimond Manco se portaron mal?

Christian Cueva empezó tocando el tema de su peinado, es donde explotó todo el asunto en contra de Reimond Manco, supuestamente: “Es mi marca registrada ya. Hay algunos que quieren inventar. Que si fue, no fue. Ya pasó ya. ‘Que tuve, que sí, que primero fue lunes que martes’. Cuando estás acá en la caliente, ahí es. ‘Que yo pude ser este, que pude estar acá’. Varios son así. Pero la cosa es en la Selección. Ahí se ve. ¿Tuviste la oportunidad? Sí. ¿Lo aprovechaste? No”.

Aladino se fue con todo, sin pensar las consecuencias de sus palabras, y apuntó la nueva faceta del ex jugador creativo de PSV Eindhoven, Atlante de México, entre otros clubes a nivel internacional donde jugó: “Nadie ha tenido problema aquí, sino que simplemente hay que saber expresarse. Si no tienes experiencia para sentarte en un programa, y manejar un programa, cállate”.

Jefferson Farfán fue mucho más allá, y disparó todas las municiones contra el recordado Rei, según especialistas de este caso. Un terrible problema interno: “No puedes hablar. Me hacen renegar. Hablando de Paolo Guerrero, del ‘Cholo’ Cueva. Paolo Guerrero, 39 años, en seis meses en LDU ha ganado un título de Copa Sudamericana. Oye, todo lo que has hecho en tu carrera, Paolo lo ha hecho en 6 meses. Un poco de respeto. Cuando no tienes mochila, no hables”.

Christian Cueva y Jefferson Farfán en la Selección Peruana. (Foto: El Comercio).

¿Qué pasó con el ex entrenador de Alianza Lima?

Para La Foquita, fue una decepción el paso de Guillermo Salas por tienda blanquiazul: “Yo sí lo digo con nombre propio: ‘Chicho’ Salas. Yo creo que él no se portó de la manera correcta en el momento que estuvo conmigo”. Para después ir con todo, y contar hechos que hasta hoy no se conocían con lujo de detalles. Su autoridad pesó más en este tipo de reveladores expresiones.

¿Qué jugadores de Alianza Lima fueron maltratados?

“Aparte, si era entrenador, nosotros teníamos una amistad. Habíamos jugado muchos años juntos. Y no solo conmigo, sino también con los compañeros cercanos como Christian Ramos, Arley Rodríguez, Josepmir Ballón, el ‘Zorro’ Aguirre. Eso fue lo que más me dolió, porque él era cercano al ‘Zorro’”. Mencionó el 10 de la calle en este podcast donde es la principal estrella, y genera muchas interacciones.

Profundizando en el tema del Zorrito Aguirre, según Farfán, Wilmer fue despreciado, horrible: “En el último semestre, me enteré de que lo sacaron al ‘Zorro’ de una manera muy cruel. Y él era la cabeza del grupo. A partir de ahí, yo corté con él, porque me dio su palabra que el ‘Zorro’ se iba a quedar. Él me dijo, cuando yo me iba a retirar, que no me preocupe porque iba a quedar un líder de la casa, que era el ‘Zorro’ Aguirre. Y me dolió que no cumpliera con su palabra”.