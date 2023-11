El equipo de todos salta al campo más importante del país con la misión de lavarse la cara. Los jugadores seleccionados por Juan Reynoso están listos para poder competir, pelear por los puntos en estas Eliminatorias Sudamericanas 2026. Bajo ese concepto, se entiende el equipo titular que se parará ahora contra el combinado de Venezuela.

Así estará formando la Selección Peruana, salvo algún problema de última hora. Pedro Gallese, Aldo Corzo, Renato Tapia, Alexander Callens, Marcos López, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Piero Quispe, Bryan Reyna, Joao Grimaldo y Gianluca Lapadula. Es lo mejor que pudo preparar el seleccionador nacional, en el último partido por la temporada 2023 para La Blanquirroja.

Gustavo Peralta de Liga 1 Radio nos revela estos detalles, ampliando un poco más lo que se debe conocer de la Selección Peruana: “Esto trabajó Juan Reynoso hoy en Videna: Gallese, Corzo, Tapia, Callens, López, Aquino, Yotún, Quispe, Reyna, Grimaldo y Lapadula”. Con el considerable apartado que tiene que ver con algún cambio de última hora que sorprenda a todos.

Hay un punto aparte con el caso de un referente absoluto, como es la culebra. Para el periodista deportivo es bastante sencillo, Juan Reynoso mete mano en la previa y tiene una sorpresa con él seguramente. Juan Reynoso guarda un as bajo la manga: “Veamos si mañana el DT confirma este equipo ante Venezuela. André Carrillo está bien. Su suplencia es decisión técnica”.

¿Cómo afectará la alineación a la táctica del equipo?

Con este planteamiento podemos notar que son los mejores intérpretes desde el parado uno por uno, no existen en este momento mejores individualidades. Juan Reynoso se olvida de los experimentos y buscará desde el comienzo asegurar con todo. Perú, en su obligación a ganar, debe estar tranquilo en jugar como sabe, para después ir trabajando el resultado que más le convenga.

¿Juan Reynoso continuará en la Selección Peruana?

El todavía entrenador de la Selección Peruana se encuentra cuestionado por todos en el ambiente local, después de solamente conseguir un punto de 18 en juego. Hay algunas informaciones que señalan que, pase lo que pase, se estará yendo por malos resultados. La decisión está tomada, y eso no cambiará nada, así La Bicolor someta por una diferencia abrumadora a La Vinotinto.

¿Qué dijo sobre su contrato Juan Reynoso?

En la última conferencia de prensa, el entrenador peruano sostuvo: “Me veo hasta diciembre del 2025, hasta ese día tengo contrato. Hasta hoy nadie se ha comunicado conmigo, nadie me ha dicho nada, nadie me ha pedido este algún acercamiento. No sé si en el transcurrir de los días ocurra. Pero, lo que me dices (salida de la selección peruana) sí me sorprende porque nada de eso, por lo menos, de lo que yo estoy enterado”. Ante el cuestionamiento de su continuidad. Hoy por la noche se juega muchísimo.