Chocando por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1, Universitario chocará ante Sport Boys. Enfrentándose en el estadio Monumental este miércoles 20 de septiembre, el cotejo se desarrollará desde las 8:30 PM. Los cremas, si ganan, tomarán momentáneamente la cima del certamen.

Si bien el técnico Jorge Fossati está expulsado del duelo pues vio la tarjeta roja ante Sporting Cristal la fecha anterior, sin duda el once inicial de Universitario es imposición suya. Enfrentándose ante Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1, el cuadro crema no contará con José Carvallo ni Edison Flores.

Ya siendo sorprendente la ausencia de Edison Flores en el once titular, Universitario todavía no ha podido ser la vitrina que se esperaba para ‘Orejitas’. No estando ante Sport Boys, lo más probable es que ingrese en el segundo tiempo del partido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Sin Carvallo y sin Flores: el inesperado 11 de Universitario ante Boys

Otra notable ausencia en el once inicial es la del portero José Carvallo. Habiendo atajado en el duelo anterior ante Sporting Cristal, ahora el guardameta estará en el banco de suplentes viendo cómo tapa Diego Romero durante el Universitario ante Sport Boys.

Con toda esta información, Universitario saldrá ante Sport Boys con el siguiente once titular: Romero; Corzo, Riveros, Di Benedetto; Polo, Cabanillas, Ureña, Martín Pérez Guedes, Quispe; Urruti y Valera este miércoles 20 de septiembre en el estadio Monumental.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Cuándo juega Perú vs Chile por Eliminatorias Sudamericanas?

El siguiente partido de Perú será ante Chile en el Estadio Monumental de Santiago, encuentro válido por la tercera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver el partido entre Perú vs Chile por Eliminatorias Sudamericanas?

El partido de Perú vs Chile por las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 será el jueves 12 de octubre a las 7:00 p.m. El duelo se podrá ver en vivo y en directo por América Televisión y ATV para señal abierta, Movistar Deportes en cable y las aplicaciones de streaming: América TVGO y Movistar Play.

¿Cuándo y dónde adquirir las entradas para los partidos de Perú en Eliminatorias Sudamericanas?

Mediante comunicado oficial, la selección de Perú dio a conocer que los hinchas podrán adquirir sus entradas a través de la plataforma de Joinnus.