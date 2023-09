El talento del fútbol peruano siempre será bien visto por el extranjero, sea del ambiente sudamericano o un poco más allá en Europa. Piero Quispe con su forma de jugar despierta pasiones, y por eso está bien posicionado en el mercado del mundo élite.

Ante todo ese preámbulo, es importante replicar la información del Diario Depor, quienes sostienen que el enganche de Universitario de Deportes tuvo chances de ser vendido hace poco, pero su decisión final pasó por no perjudicar al equipo de sus amores.

Mediante un informe, el popular medio de comunicación fue claro en ese aspecto: “Depor conoció que, el jugador nacido en la Academia de Héctor Chumpitaz estuvo en el radar de clubes de Argentina, México y hace poco de Rusia. Además, está siendo seguido por cazatalentos de cada rincón del mundo”.

Piero Quispe no saldrá a la venta hasta fin de año:

Piero Quispe todavía no siente que deba salir a la venta: “Sin embargo, el libro de pases en todo el mundo están cerrados. Eso sí, el club, por ahora, no quiere distracciones, pues el objetivo inmediato está en juego y no es otro que ganar el Torneo Clausura para luchar por el título nacional. Después, ya con una estrella en mano, evaluarán la mejor propuesta que sea beneficiosa para Universitario, la Academia Héctor Chumpitaz, que tiene un porcentaje por derechos de formación, y el jugador Piero Quispe”.

Sabe bien que con una buena temporada estará logrando una opción de emigrar a un mejor mercado, con una proyección bastante alta: “En lo futbolístico, Piero Quispe confía en seguir en alza, reencontrarse con el gol y ser nuevamente tomado en cuenta por Juan Máximo Reynoso para la próxima fecha doble de la selección peruana de fútbol en octubre”.

El posible once de Universitario de Deportes para el siguiente partido

Universitario de Deportes regresa a la actividad cuando enfrente a Sport Boys por la Liga 1 Perú 2023 y el entrenador Jorge Fossati pondría el siguiente once: Carvallo; Corzo, Riveros, Saravia; Ureña, Pérez Guedes, Cabanillas, Polo; Quispe, Flores, Valera.

¿Cuándo juega Universitario de Deportes su siguiente partido?

El siguiente partido de Universitario de Deportes es el día miércoles 20 de septiembre a las 20:30 h (hora peruana) en el marco de la fecha 14 de la Liga 1 Perú 2023 en el Estadio Monumental ante Sport Boys.

¿Dónde ver el partido entre Universitario de Deportes vs. Sport Boys por la Liga 1 Perú 2023?

Universitario de Deportes recibirá a Sport Boys por la Liga 1 Perú 2023 y el encuentro será transmitido en vivo por la señal de Gol Perú.