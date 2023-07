Anunciado como el nuevo refuerzo de FBC Melgar, Beto Da Silva dejó las filas de la Universidad César Vallejo y llegó a Arequipa. Si bien el delantero se suma a pedido de Mariano Soso, la contratación del delantero causó un enfado en los fanáticos del cuadro ‘Dominó’.

Informando sobre esta situación Mr. Peet, en la última emisión del programa A Presión Radio, el hombre de prensa comentó que había un malestar en Arequipa.

En esa misma línea, el periodista Mauricio Loret de Mola también comentó que el estratega debe tener alguna confianza en el fútbolista.

“Algún tipo de confianza e ilusión tiene aún en recuperarlo. Yo, la verdad: no confío en Beto”, comentó el hombre de prensa.

Así pues, Waldir Sáenz fue uno de los que tomó la palabra y dejó una impactante frase.

WALDIR HABLÓ SOBRE BETO

Comentando que Beto Da Silva tenía un problema con el casino, Waldir Sáenz habló son tapujos.

“Pero escúchame, si todavía no se ha recuperado, pues él tuvo un problema de la noche y el casino. Soltero uno hace lo que quiera, pero ahora con familia si sigue en lo mismo, y no se ha recuperado, es que no quiere”, comentó Waldir.

Postulando todavía más su afirmación, el goleador histórico de Alianza Lima siguió con su comentario.

“A mí me contaron que desde que tuvo una lesión, creo que en el PSV o Gremio, tuvo una lesión que le afectó la cabeza y desde ahí dicen que el chico no dormía en las noches y el chico se iba al casino y esa vaina”, comentó Waldir.

Lo cierto es que Beto Da Silva ha tenido una carrera marcada por las lesiones y, oportunidad tras oportunidad, se ha visto su trayectoria truncada. Ahora en FBC Melgar espera mejorar y ser un elemento a tener en cuenta para Perú.