Si el fútbol se vuelve un ambiente de opinión pública, es porque anda en un momento candente. La Liga 1 mantiene todavía su problema por los derechos de televisión, y alguien con voz autorizada tomó posición al respecto de este asunto peliagudo.

Para César Hildebrandt el tema es claro, hay problemas desde el contrato hecho por parte de la institución general, y los clubes que se allanaron a eso. El reconocido periodista, en su podcast semanal, fue frontal, afirmando, en principio, lo siguiente.

“Hay un fallo judicial importante que dice que lo que ha hecho Agustín Lozano, el mentecato presidente de la FPF, en relación con los derechos televisivos, está mal hecho. Se ha revertido la medida cautelar que le daba a una empresa chilena la exclusividad absoluta sobre las transmisiones de los partidos de la Liga 1. Entonces, la empresa 1190 Sports ha quedado colgada y eso va a generar un gran conflicto”. Mencionó con respecto al nexo legal entre 1190 Sports y Federación Peruana de Fútbol.

¿QUÉ DIJO CÉSAR HILDBRANT SOBRE ALIANZA LIMA?

Para César Hildebrandt es claro, solo un club se mantuvo fuerte en sus convicciones: “El Consorcio, GolPerú, está vigente y los tratos con los clubes siguen vigentes. Hay que decir que se plegaron a Lozano Sporting Cristal y Universitario de Deportes, vergüenza. Solo Alianza Lima fue coherente. No, yo no me pliego’, y quedó como el único club grande que adelantó este fallo, que va a poner a Lozano en la mira final”.

Como todas las semanas, en su podcast, César Hildebrandt tocó temas más ligados a la política. Pero también, como amante del buen fútbol, dejó este comentario que no le gustará a los hinchas de Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Alianza Lima, los más felices del mundo.

Finalmente, el reconocido periodista, le pegó al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, para un broche espectacular: “Lozano, cómplice de esta cochinada y fabricante de esto, metiéndose con los intereses de los clubes de fútbol, ¿Qué se ha creído este estúpido?”.