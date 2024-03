Mientras se estaba dando el baile de Perú contra Nicaragua, empezaron a correr muchas voces informativas, donde la Selección Nacional era protagonista al ciento por ciento. Ganó bien en Matute, el público disfrutó de un lindo espectáculo y ahora se piensa en lo siguiente. Donde tendrá que competir amistosamente contra un combinado como República Dominicana.

Israel Zárate Rojas en su cuenta de Twitter presentó un tema interesante al ciento por ciento: “PRIMERA VEZ que cinco futbolistas nacidos en el extranjero juegan un partido en Selección Peruana: Gianluca Lapadula (Italia), Carlos Ascues (Venezuela), Oliver Sonne (Dinamarca), Franco Zanelatto (Paraguay), Erick Noriega (Japón). Máximo habíamos tenido tres en 6 partidos, con dos en 41 encuentros y uno en 173 duelos”.

Con esto nos damos cuenta en principio que hay un problema todavía no solucionado, por lo que menciona el periodista especializado en estadística deportiva. Los talentos que parten desde Perú no son del todo buenos, no llegan al nivel esperado, y tampoco calzan seguramente en el proyecto de la Selección Nacional. Para que Jorge Fossati tire de estos profesionales nacidos afuera, dice bastante de cómo se está llevando el mercado interno en Liga 1.

Ahora, es valioso ver cómo jugadores como Gianluca Lapadula u Oliver Sonne son las banderas de la internacionalización del producto nacional. Pueden haber nacido en otro lado del mundo, pero llevan los colores de la Selección Peruana con todo honor, con eso nos basta y sobra. Ojalá sigan llegando más jugadores desde afuera, con ganas de hacer historia rica en La Blanquirroja.

¿Quiénes fueron los jugadores convocados?

Porteros: Pedro Gallese, Diego Romero, Carlos Cáceda, Renato Solís.

Defensores: Anderson Santamaría, Erick Noriega, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Alexander Callens, Luis Abram, Carlos Ascues, Luis Advíncula, Oliver Sonne, Miguel Trauco, Andy Polo y Marcos López.

Mediocampistas: Wilder Cartagena, Martín Távara, Sergio Peña, Jesús Castillo y Piero Quispe.

Atacantes: Joao Grimaldo, Franco Zanelatto, Bryan Reyna, Gianluca Lapadula, Paolo Guerrero, Alex Valera, Edison Flores, José Rivera.

¿Qué dice Jorge Fossati sobre Oliver Sonne?

En una charla anterior con Radio Exitosa, el entrenador de la Selección Peruana mencionó: “Hablando de él, pero generalizando, dije: ‘A cualquiera de los jugadores que están en el exterior, no los voy a traer, si no tengo, en lo previo, pensado que, o va a ser parte del equipo titular o como mínimo va a estar en el banco. De ahí, a que digan que yo no quiero a Sonne, me parece una tergiversación total de lo que yo dije”.

¿Cuál es la opinión de Gianluca Lapadula sobre la Selección Peruana?

El atacante nacional, ídolo de todo un país, precisó para América Televisión: “Estoy muy feliz de estar aquí, cada vez que vengo a Perú para mí siempre es un placer y un honor, tengo muchas ganas de jugar. Como siempre me recibieron muy bien, estoy muy contento de estar aquí. Tenemos ahora dos partidos importantes antes de la Copa. Me siento en casa como siempre, me siento uno de la familia”.