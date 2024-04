Si bien Sporting Cristal es líder del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 de Perú, la situación interna sería un verdadero terremoto. Mostrando un gran juego en el campo, en oficinas todo estaría complicado y ahora se agudizó tras la denuncia de un jugador al técnico Enderson Moreira.

Para poner todo en contexto, el técnico Enderson Moreira habló sobre la continuidad de Gonzalo Aguirre en Sporting Cristal. Haciéndolo en conferencia, el estratega fue claro la situación del volante en Perú: “Cuando llegué al club, Aguirre me dijo que no quería jugar más en Cristal, que buscaría oportunidades en otro lugar. Joaquín ya tiene otro camino, es por eso que no participa. Ya retornó para su club”.

Pero la situación no terminó ahí pues Gonzalo Aguirre también salió al frente y habló sobre Enderson Moreira. Declarando para las cámaras de ATV Deportes, el volante rompió su silencio: “La verdad que un poco sorprendido y mortificado por lo que dijo el técnico el otro día, no sé si lo dijo de manera personal o en representación del club. Espero que no sea así, pero la verdad que me veo con la obligación de salir a hablar porque aparte que el técnico está mintiendo. Siento que se está dañando mi imagen como profesional”.

La verdad es que ahora Gonzalo Aguirre está en Argentina con su club, Nueva Chicago. Recordando que estaba a préstamo en Sporting Cristal desde la temporada 2023 de la Liga 1 de Perú, el jugador solo disputó 131 minutos en el 2023 y ninguno en el 2024.

Mientras tanto, figuras de Sporting Cristal como Ignácio Da Silva o Yoshimar Yotún no se han expresado hasta el momento sobre la situación. Quizá siendo consultados en los próximos días, los cracks deberían dar su punto de vista para aclarar todo el problema.

Los partidos de Universitario y Alianza Lima desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Conoce los detalles!

¿Cuánto vale Gonzalo Aguirre?

Gonzalo Aguirre vale 250 mil euros, según Transfermarkt. Estando a préstamo en Sporting Cristal, el volante no tuvo ni un minuto en el Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 de Perú tras diez fechas y por eso decidió volver a su club Nueva Chicago de Argentina.

¿Qué títulos ganó el técnico Enderson Moreira?

Enderson Moreira es un técnico brasileño que ha ganado varios títulos en Brasil. Haciendo una gran carrera en clubes de la Serie B del Brasileirao, ha sido campeón con América Mineiro en el 2017 y Botafogo en el 2021.