El goleador más importante de la región está en la Liga 1, compitiendo, rompiendo las redes, y teniendo un nombre mucho más grande, semana a semana. El máximo anotador del fútbol peruano está muy tranquilo en Sporting Cristal, por lo menos eso se nota en este preciso momento con lo que vamos a contar. La directiva bajopontina debe estar haciendo un esfuerzo bastante grande para poder continuar con este tipo de profesionales.

¿Qué pasará con el contrato de Martín Cauteruccio?

El presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, habló con Radio Ovación, donde dejó algunos titulares fuertes. Los cuales seguramente iremos desarrollando con el pasar de las oraciones. Pero el tema principal, es la continuación del ex atacante de San Lorenzo de Almagro e Independiente de Avellaneda, en tienda rimense, con una valoración importante: “Con cada jugador tenemos una planificación. El plan con Martín y la realidad es que va a continuar la próxima temporada en Sporting Cristal”. Entonces, lo veremos un tiempo más por la señal de (Disney+).

Con la pepa soltada por el propio mandamás, se abrieron algunas consultas un poco más generales. Joel Raffo quiso bajarle un poco a las cuestiones precisas, dejando de tocar los asuntos pendientes, para desarrollar terminologías más amplias: “No es momento de hablar de temas de refuerzos, pues el mercado terminó. Julio y agosto fue muy movido para eso, hemos concretado transferencias con Grimaldo y Da Silva y en cada ventana en enero, veremos a los futbolistas con condiciones para exportar”.

Además, hay un tema que no se tocó del todo. El partido que tendrán contra los merengues, podría estar celebrando pronto un cambio de sede para darle mayor morbo al evento: “Estamos viendo las posibilidades de jugar el partido ante Universitario en el estadio Alberto Gallardo. Queremos ver lo mejor, ha habido algunos inconvenientes, pues el plan principal era jugar en el Nacional, pero veremos cómo aprovechamos la ventaja de la localía para acercarnos al objetivo que tenemos como club”.

Ahora, también con pensamiento analítico, Joel Raffo, reflexionó sobre lo que se conoce como fútbol en Sporting Cristal. No todo está pensado en La Florida, para hacer las cosas de manera idónea en el primer equipo. Ahí también está su gestión, trabajando sin descanso: “Hay etapas en el fútbol, no es lineal, que no tengamos muchos jugadores convocados en la selección, se debe a diversos factores, pero esto no pasa por un déficit en el proceso formativo”.

¿Cuánto gana actualmente Martín Cauteruccio?

Martín Cauteruccio gana 25 mil dólares en Sporting Cristal, aproximadamente. Recordando que el delantero firmó por la temporada 2024, y renovó por toda la 2025, el ariete se llevará 600 mil dólares, en promedio. Por eso, es uno de los jugadores mejor valorados en el conjunto rimense, de cara a lo que será el cierre de esta temporada. Para después planificar lo que vendrá, para los retos internacionales con total certeza.

Martín Cauteruccio celebrando en Sporting Cristal. (Foto: IMAGO).

¿Cuánto vale Martín Cauteruccio en estos momentos?

El valor actual de Martín Cauteruccio asciende a 150 mil euros, según la página Transfermarkt. Si bien no es su mayor monto, cuando jugaba en San Lorenzo a la edad de 26 años llegó a costar 4 millones de euros. Al día de hoy, por el lugar donde está, la Liga 1 en Perú. Seguramente eso le bajó la gran cantidad de peso que tenía a nivel internacional. El delantero uruguayo está pagando cada centavo de su sueldo, con goles.