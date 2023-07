Luego de conseguir un importante triunfo ante Comercio, Jorge Fossati habló en conferencia de prensa. Si bien se mostró alterado un día antes, ahora el técnico de Universitario tuvo el temple para responder todo sobre Sebastián Avellino.

Procesado en Brasil por actos de racismo, Sebastián Avellino, preparador físico de Universitario, es más que un íntimo amigo para Jorge Fossati.

Trabajando a su lado por más de una década y en distintos continentes, la situación sobrepasó al técnico y lo dejó claro en conferencia.

Deslizando la opción de irse, en caso no tenga la voluntad de poder aguantar toda la situación, se viven horas de tensión en Universitario.

Con palabras desgarradoras, Fossati también reveló que se entregó a Dios para tener fuerza en este complicado momento.

¿FOSSATI DEJA UNIVERSITARIO?

Hablando primero sobre cómo está en plantel, el técnico destacó el temple de los jugadores de merengues.

“Hoy el plantel hizo gala de su personalidad, comenzando porque en 4 días tenemos que jugar un partido definitorio en Copa. Es difícil concentrarse en eso y el plantel lo puso conseguir”, apuntó.

Siguiendo con su comentario, el técnico entró en el tema de Sebastián Avellino y dejó una clara postura: si no aguanta más se va.

“Siempre dije que si en algún momento, cualquiera de mi cuerpo técnico o yo no está para dar el 100 %, tiene que ser honesto con el grupo y quedarse afuera. Si yo no puedo conseguir eso, tengo que dar un paso al costado, no puedo seguir porque ellos no lo merecen y el club menos, por más que sea muy duro para mí y para ellos”, continuó.

Cerrando su diálogo, el estratega reveló que se encomendó a Dios para luchar contra el difícil momento.

“Le pedí a Dios me iluminara y me ayude a hacer mi trabajo con normalidad. Esta situación pega muy duro. Los abogados nos han pedido que no expresemos sobre el hecho. Si callar es ayudar, lo hacemos, lo conozco hace 13 años, como persona pongo las manos al fuego por él”, finalizó.

Fuera de los problemas legales, ahora Universitario chocará el martes ante Corinthians en el Monumental.

Enfrentándose por la vuelta de los 16avos de final, el cotejo tiene que ser ganado por diferencia de dos goles para que los peruanos pasen a octavos.