Llegó el momento de estar completamente listo para poder competir en lo que se conoce a nivel global como el torneo más difícil de todos. Por la cantidad de cambios geográficos que tiene y condiciones que afronta semana a semana. Ese es el eslogan de la Liga 1 de Perú, que ahora mismo, puede decir que tiene todo listo para poder dar pie a una competencia feroz. Con la fecha de inicio, cantidad de descensos y algunos aspectos extras. Como son la cantidad de extranjeros por club, y la clasificación a copas internacionales.

¿Cómo se jugará la Liga 1 2025?

Información recién publicada al respecto: “Es así que, en ese contexto, la Junta Directiva aprobó el reglamento de lo que será la Liga 1 Te Apuesto 2025. Tal como adelantó RPP, hubo consenso en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y de esta manera ya se dio el visto bueno para las normativas del certamen en mención. Uno de los puntos principales que se definió para la nueva temporada de la Liga 1 fue que los clubes podrán inscribir 6 jugadores extranjeros y que se permitirá la sustitución de uno de estos en el segundo periodo de inscripción”.

¿Cuándo empezará la Liga 1 2025?

Todo esto es gracias a lo que pudo conseguir Radio Programas del Perú: “Se debe tener en cuenta que el primer periodo va desde el 1 de enero hasta el 25 de febrero, mientras que la segunda ventana del 23 de junio al 18 de agosto. Además, se fijó que el campeonato dará inicio el 30 de enero y no solo eso, sino que también conocemos cómo es que se determinará al campeón del año. Así, hay que tener en cuenta que, si un equipo gana el Apertura y el Clausura, automáticamente será el campeón de la Liga 1. En ese caso, para definir al subcampeón, se enfrentarán los otros tres mejores de la Tabla Acumulada en dos fases (F1: 3° vs. 4° | F2: ganador F1 vs. 2°)”.

Un punto importante que menciona también RPP Noticias en su portal web, es la baja y lo que corresponde a los famosos juegos posteriores a la temporada regular: “Por otra parte, otros de los puntos que se definieron es que dos equipos descenderán de categoría en el torneo peruano 2025. Si hubiese baja administrativa, el club ocupará el último lugar de la tabla de posiciones y reemplazará un descenso deportivo. Con la confirmación del formato de la Liga 1 2025, la opción de que los playoffs inicien en la instancia de cuartos de final quedó descartada y, básicamente, se sostendrá como se dio el último año”.

Trofeo oficial de la Liga 1 en Perú. (Foto: Liga 1).

Los 18 clubes que participarán en la Liga 1 temporada 2025:

Alianza Lima

Universitario

Sporting Cristal

Comerciantes Unidos

Los Chankas

Melgar

Cusco FC

Sport Huancayo

Deportivo Garcilaso

Cienciano

ADT

Atlético Grau

Alianza Atlético

Sport Boys

Alianza Universidad

Juan Pablo II

UTC

Ayacucho FC (ganó demanda a la FPF).

¿Qué equipos peruanos jugarán la Copa Libertadores 2025?

Universitario: Fase de Grupos.

Sporting Cristal: Fase de Grupos.

FBC Melgar: Fase previa 2.

Alianza Lima: Fase previa 1.

¿Qué equipos peruanos jugarán la Copa Sudamericana 2025?

Cienciano: Fase preliminar

ADT: Fase preliminar

Atlético Grau: Fase preliminar

Cusco FC: Fase preliminar.

En la primera fase de la Copa Sudamericana, los equipos de todas las federaciones, excepto Argentina y Brasil, juegan contra un equipo de su mismo país en llaves a partido único con la localía determinada para el primer equipo del cruce que salga sorteado.

