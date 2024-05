Terrible situación: Árbitro de Alianza Lima vs. Colo Colo fue amenazado

Alianza Lima recibe a Colo Colo en Matute este miércoles 15 de mayo desde las 19:00 horas de Perú. Chocando por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Libertadores, el duelo es trascendental para ambos conjuntos pues una victoria los acercará a la clasificación a octavos de final, mientras que una derrota los deja casi sin chances.

Sabiendo que el segundo lugar del Grupo A pasará a octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que el tercero peleará por ingresar a la Copa Sudamericana, Alianza Lima quiere obtener alguno de esos dos cupos. Teniendo Colo Colo los mismos deseos, ahora se conoció al árbitro del partido.

Designándose al árbitro argentino Yael Falcón Pérez, el juez dirigirá el duelo entre Alianza Lima vs. Colo Colo en Perú. Encargado de impartir justicia el próximo miércoles 15 de mayo, existe un hecho negativo que han marcado la trayectoria del principal.

Reportando la noticia el medio TyC Sports de Argentina, se informó que el árbitro Yael Falcón Pérez recibió amenazas tanto él como su familia. La situación se desencadenó en el 2023, luego de un clásico entre Racing e Independiente y todo pasó luego que el juez sancionó un penal a favor de Racing. Yael Falcón explícitamente se disculpó diciendo: “Cualquiera podía cometer un error, pero que su decisión tenía un fundamento explícito en el reglamento”.

Alianza ante Colo Colo por la Libertadores. (Foto: IMAGO)

Alianza Lima pasará gratis sus partidos por este canal de Perú pues tendrá las imágenes exclusivas del duelo ante Sport Huancayo. Siendo su próximo desafío antes de chocar ante Colo Colo, el técnico Alejandro Restrepo guardó elementos para este duelo pues priorizó la Copa Libertadores 2024.

Los partidos de Universitario y Alianza Lima desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Descubre todo el servicio!

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Colo Colo por la Copa Libertadores 2024?

Alianza Lima vs. Colo Colo juegan este miércoles 15 de mayo desde las 19:00 horas de Perú y 20:00 horas de Chile. Chocando por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Libertadores, el duelo se verá en vivo vía ESPN, online por Star Plus y gratis en Bolavip.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Colo Colo por la Copa Libertadores 2024?

Alianza Lima vs. Colo Colo en vivo vía ESPN y online por Star Plus, jugarán este miércoles 15 de mayo por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores. Puedes seguir la transmisión en directo por ESPN, por internet por Star Plus y gratis en Bolavip con el minuto a minuto, el resumen completo y los goles del partido.